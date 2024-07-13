Сканер проти викрадення, дешевий автопілот і не тільки: 5 технологій, які назавжди змінять авто у 2025 році

Автомобільна індустрія стоїть на порозі цифрової революції

В автомобільній індустрії прогрес іде семимильними кроками. Те, що ще вчора видавалося фантастикою, сьогодні стає реальністю.

Ось п’ять інноваційних технологій, які були представлені на виставці CES у Лас-Вегасі на початку цього року. І вони вже готові до впровадження у серійні автомобілі, а деякі з них з’являться на ринку навіть за кілька місяців.

1. Ультраширокий вигнутий дисплей

Компанія Continental представила вражаючий 47.5-дюймовий вигнутий екран шириною 1.29 метра. Цей екран простягається від лівої до правої передньої стійки автомобіля, фактично замінюючи кілька окремих дисплеїв, що використовуються в сучасних автомобілях. Розташований на межі між панеллю приладів і лобовим склом, він не відвертає увагу водія від дороги. Інтерфейс керування залишається невидимим, коли не використовується.

2. Система розпізнавання обличчя

Ключовим доповненням до ультраширокого екрану є система розпізнавання осіб. Вона сканує обличчя водія, завантажує його індивідуальний профіль та захищає автомобіль від викрадення. У дисплеї інтегрований сенсор Trinamix та спеціальне програмне забезпечення. Ця система також дозволяє безпечно здійснювати мобільні платежі безпосередньо з автомобіля без необхідності використання інших пристроїв.

3. Доступний автопілот

Continental та їх партнер Ambarella розробили рішення, яке значно знижує вартість та енергоспоживання систем автономного водіння. Мікрочипи каліфорнійської компанії у поєднанні із сенсорами Continental суттєво знижують ціну, але головне, споживання енергії для функціонування системи. Чіп CV3 від Ambarella обробляє інформацію швидше за приблизно в п’ять разів кращої енергоефективності порівняно з конкурентами.

4. Лідар дальньої дії

Значним кроком до автономного керування є розроблений Continental лідер далекої дії HRL 131. Створений спільно з компанією AEye, це перший в автомобільній індустрії лідер, здатний виявляти машини на відстані 300 метрів, а пішоходів — більш ніж за 200 метрів. Крім того, технологія здатна виявляти навіть невеликі предмети на високій швидкості, наприклад, цегла, що впала на проїзну частину.

5. Розумний жилет для велосипедистів

Continental і Urban Circus розробили жилет, який робить велосипедистів надзвичайно легкими для сенсорів автомобіля. У тканину додані вставки, які зчитуються лідером та камерами авто. Крім того, жилет має флуоресцентні смуги для легкого розпізнавання вдень та спеціальні сітловідбивальні стрічки для нічного часу.

Ці технології демонструють, наскільки швидко розвивається автомобільна індустрія, прагнучи зробити водіння більш безпечним, зручним і автономним. Незабаром ми зможемо побачити ці інновації в серійних автомобілях, що наблизить нас ще на крок до майбутнього, яке раніше здавалося недосяжним.

Раніше "Телеграф" писав, що відомі автовиробники відмовляються від хромованих деталей. Ця тенденція відображає зміну пріоритетів автомобільної індустрії, але не лише це.