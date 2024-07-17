Как не приобрести авто с криминальным прошлым: тревожные признаки

Мошенники перебивают коды, продают ворованные авто и так далее.

Покупка автомобиля – важный шаг, требующий внимания и осторожности. К сожалению, на вторичном рынке до сих пор встречаются машины с " темным прошлым ".

Покупка такого авто может обернуться не только финансовыми потерями, но и проблемами с законом. Как же не попасть в ловушку мошенников и избежать покупки автомобиля с криминальной историей? Рассмотрим основные тревожные признаки и способы проверки.

Подозрительно низкая цена: "бесплатный сыр" только в мышеловке

Если стоимость авто значительно ниже рыночной, это должно насторожить. Мошенники часто пытаются быстро избавиться от краденого транспорта, устанавливая привлекательную цену. Не обольщайтесь на такие "выгодные" предложения без тщательной проверки.

Отсутствие оригиналов документов: красный флажок для покупателя

Продавец, который не может предоставить подлинники техпаспорта или свидетельства о регистрации, вызывает подозрение. Это может свидетельствовать о подделке документов или проблемах с легальностью авто. Требуйте полный пакет оригинальных бумаг.

Следы вмешательства в VIN-код: детективная работа для внимательного покупателя

Внимательно осмотрите все места, где нанесен VIN-код автомобиля. Следы затирания, перебивания или других манипуляций – серьезный повод усомниться в чистоте сделки. Проверьте соответствие кода в документах и кузове.

Несоответствие пробега и состояния авто: математика на службе автолюбителя

Если внешний вид и износ деталей не соответствуют заявленному пробегу, возможно, одометр был "скрученный". Это не только обман покупателя, но и способ скрыть подлинную историю эксплуатации, которая может включать и криминальные эпизоды.

Нервозность продавца и спешка: психология в помощь покупателю

Внимательно наблюдайте за поведением продавца. Чрезмерная нервозность, желание быстро завершить сделку, нежелание предоставлять дополнительную информацию могут свидетельствовать о сокрытии важных фактов автомобиля.

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