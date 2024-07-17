Авто постоянно дергается во время движения? Не спешите тратиться на ремонт – это можно исправить за 30 секунд

Гениальный метод, который сохранит ваши деньги и время

Неожиданные технические проблемы с автомобилем могут застать врасплох даже опытного водителя. Например, когда авто внезапно начинает дергаться во время движения. Это явление не только вызывает дискомфорт, но и вынуждает беспокоиться о техническом состоянии транспортного средства.

Многие в такой ситуации сразу думают о визите в автосервис. Однако не спешите тратить время и деньги на СТО. Существует простой метод, который может помочь решить проблему самостоятельно. Попытайтесь выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки. Рассказываем, как это работает.

Авто дергается: простой метод решения проблемы

Прежде чем начать процедуру, убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в безопасном месте. Выключите двигатель и возьмите мобильный телефон с таймером.

Поверните ключ в замке, но не заводите двигатель. Оставьте зажигание включенным в течение 30 секунд. Это позволит электронной системе автомобиля инициировать процесс диагностики.

После полуминутного ожидания выключите зажигание и извлеките ключ. Следующий шаг требует терпения – подождите 5 минут. Это время необходимо для полного отключения реле электропитания.

После пятиминутной паузы система управления двигателем перезагрузится, а дроссельная заслонка пройдет процесс адаптации. Это должно устранить проблему дергания автомобиля во время движения.

Если проблема исчезла, вы успешно выполнили адаптацию дроссельной заслонки. В случае, если дёргание продолжается, рекомендуем обратиться к квалифицированному автомеханику для более детальной диагностики.

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