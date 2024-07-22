Шины с высоким или низким профилем? Как выбор правильной резины влияет на вождение

Эти виды резины просто подходят под разные потребности

Выбор шин для автомобиля – это не только вопрос внешнего вида. Профиль шины оказывает существенное влияние на характеристики авто и ощущение за рулем.

Многие водители сталкиваются с дилеммой: выбрать шины с высоким или низким профилем? Разберемся, как этот выбор может изменить ваш опыт вождения.

Что такое профиль шины?

Профиль шины – это соотношение высоты боковой стенки к ширине шины, выраженное в процентах. Например, если на боковине вы видите надпись 205/55 R16, то 55 – это и есть профиль шины. Чем меньше это число, тем ниже профиль.

Преимущества низкопрофильных шин

Низкопрофильные шины обеспечивают лучший контакт с дорогой. Они меньше деформируются при поворотах, что позволяет более точно ощущать дорогу и быстрее реагировать на изменения направления движения.

Многие автолюбители также выбирают низкий профиль из-за эстетики. Такие шины придают автомобилю более агрессивный, спортивный вид. А благодаря более жесткой боковине низкопрофильные шины обеспечивают лучшую стабильность при движении на высоких скоростях.

Недостатки низкопрофильных шин

Меньшая высота профиля означает, что шины хуже поглощают мелкие неровности дороги. Это может привести к менее удобной езде, в особенности на нехороших дорогах. Кроме того, низкопрофильные шины более подвержены повреждениям от ям и бордюров. Риск пробить шину или повредить диск растет.

Преимущества высокопрофильных шин

Высокопрофильные шины гораздо популярнее, чем низкопрофильные. На это есть ряд причин. Высокая боковина лучше амортизирует удары от неровностей дороги, обеспечивая более мягкую и комфортную езду.

Высокопрофильные шины обычно дешевле в производстве, что делает их более доступными для потребителей. Большая высота профиля лучше защищает диски от повреждений при наезде на помехи.

Недостатки высокопрофильных шин

Высокий профиль означает большую деформацию шины при поворотах, что может привести к менее точному отклику на водительские действия. При движении на высоких скоростях высокопрофильные шины могут обеспечивать менее стабильное управление по сравнению с низкопрофильными.

Если вы цените комфорт и ездите по городу или плохим дорогам, высокопрофильные шины могут быть лучшими для вас. Но для любителей динамического вождения и владельцев спортивных автомобилей низкопрофильные шины обеспечат лучшую управляемость и отзыв.

Ранее Телеграф также рассказывал, что Goodyear разработала новую инновационную шину для любого бездорожья. Это инновационное изделие получило название Cooper Discoverer Stronghold AT.