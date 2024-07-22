Шини з високим чи низьким профілем? Як вибір правильної гуми впливає на водіння

Ці види резини просто підходять під різні потреби

Вибір шин для автомобіля – це не лише питання зовнішнього вигляду. Профіль шини суттєво впливає на характеристики авто та відчуття за кермом.

Багато водіїв стикаються з дилемою: обрати шини з високим чи низьким профілем? Розберімося, як цей вибір може змінити ваш досвід водіння.

Що таке профіль шини?

Профіль шини – це співвідношення висоти бокової стінки до ширини шини, виражене у відсотках. Наприклад, якщо на боковині ви бачите напис 205/55 R16, то 55 – це і є профіль шини. Чим менше це число, тим нижчий профіль.

Переваги низькопрофільних шин

Низькопрофільні шини забезпечують кращий контакт з дорогою. Вони менше деформуються при поворотах, що дозволяє точніше відчувати дорогу та швидше реагувати на зміни напрямку руху.

Багато автолюбителів також обирають низький профіль через естетику. Такі шини надають автомобілю більш агресивного, спортивного вигляду. А завдяки жорсткішій боковині низькопрофільні шини забезпечують кращу стабільність при русі на високих швидкостях.

Недоліки низькопрофільних шин

Менша висота профілю означає, що шини гірше поглинають дрібні нерівності дороги. Це може призвести до менш комфортної їзди, особливо на поганих дорогах. Крім того, низькопрофільні шини більш схильні до пошкоджень від ям та бордюрів. Ризик пробити шину або пошкодити диск зростає.

Переваги високопрофільних шин

Високопрофільні шини є набагато популярнішими, ніж низькопрофільні. На це є низка причин. Висока боковина краще амортизує удари від нерівностей дороги, забезпечуючи м'якшу та комфортнішу їзду.

Високопрофільні шини зазвичай дешевші у виробництві, що робить їх більш доступними для споживачів. Більша висота профілю краще захищає диски від пошкоджень при наїзді на перешкоди.

Недоліки високопрофільних шин

Високий профіль означає більшу деформацію шини при поворотах, що може призвести до менш точного відгуку на дії водія. При русі на високих швидкостях високопрофільні шини можуть забезпечувати менш стабільне керування порівняно з низькопрофільними.

Якщо ви цінуєте комфорт та їздите переважно містом або поганими дорогами, високопрофільні шини можуть бути кращими для вас. Але для поціновувачів динамічного водіння та власників спортивних автомобілів низькопрофільні шини забезпечать кращу керованість та відгук.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Goodyear розробила нову інноваційну шину для будь-якого бездоріжжя. Цей інноваційний виріб отримав назву Cooper Discoverer Stronghold AT.