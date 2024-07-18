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Подводные камни в покупке подержанных авто, о которых никто не говорит

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Покупка подержанного авто требует внимания
Покупка подержанного авто требует внимания. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Есть нюансы, которые нужно знать

Мечтаете о собственном авто, но бюджет ограничен? Многие выбирают подержанные машины, надеясь сэкономить. Однако действительно ли это выгодно?

Покупка автомобиля с пробегом скрывает немало рисков, о которых редко говорят. Рассмотрим основные подводные камни, ожидающие покупателей подержанных авто. Об этом пишет The Intelligentdriver.

Сокращенный срок эксплуатации

Новенький автомобиль прослужит дольше, чем уже побывавший в использовании. Это очевидно, ведь б/у машина имеет пробег, ее подвеска испытала влияние дорожных неровностей, а детали уже изношены. Кроме того, новые авто часто изготавливают из более современных и качественных материалов. При покупке б/у транспорта трудно предсказать, сколько еще он прослужит, ведь неизвестно, как предыдущий владелец ухаживал за ним.

Неудобства при покупке

Процесс приобретения подержанного авто может превратиться в настоящий квест. Нужно найти продавца, договориться о встрече, вести переговоры по цене. Существует риск, что продавец в последний момент откажется от сделки или выберет другого покупателя.

Скрытые технические проблемы

Покупая подержанное авто, вы рискуете получить "кота в мешке". Часто невозможно узнать полную историю машины: как ее обслуживали, была ли она в аварии, какие ремонты проводили. Продавец может скрыть важную информацию, а сервисная книга будет неполной. Существует вероятность, что через несколько месяцев эксплуатации окажутся серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта.

Ограниченные возможности тест-драйва

При покупке нового автомобиля вы можете легко организовать тест-драйв в дилерском центре. С подержанными машинами ситуация более сложная. Если вы нашли интересный вариант в другом городе, придется ехать туда только для проверки. К тому же, не все продавцы соглашаются на тест-драйв.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как купить б/у автомобиль и не прогадать. Есть 5 лучших советов, которые сохранят нервы.

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