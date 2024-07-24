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Понадобится каждому: топ-5 скрытых функций GPS-трекера для авто

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Незаменимая вещь
Незаменимая вещь. Фото Авто архів

Если бы все знали, какие важные функции он выполняет, покупал бы каждый

Одним из полезных изобретений последних лет для автомобилистов есть GPS-трекер для авто. Это небольшое устройство способно значительно повысить безопасность вашего транспортного средства.

Но как он работает и на какие свойства стоит направить внимание при выборе? Разберемся подробнее в этом вопросе.

Что такое автомобильный трекер?

Автомобильный трекер – это компактное устройство, устанавливаемое в транспортное средство для отслеживания его местоположения. Он работает с помощью GPS-технологии и передает данные по мобильной сети. Владелец авто может в режиме реального времени видеть, где находится его машина, используя смартфон или компьютер.

Кому нужно такое устройство

Владельцы премиальных и люксовых автомобилей часто устанавливают трекеры для дополнительной защиты от угона. Такие устройства позволяют быстро обнаружить местонахождение авто в случае попытки незаконного завладения. Также такие трекеры выбирают те, у кого есть собственный водитель — для контроля за местонахождением работника. Родители, чьи дети недавно получили водительские права, часто устанавливают GPS-трекеры для контроля за передвижением и стилем вождения своих потомков.

Компании, имеющие собственный автопарк, активно используют трекеры для оптимизации маршрутов, контроля расхода топлива и мониторинга работы водителей. Это позволяет повысить эффективность бизнеса и снизить затраты.

Для таксомоторных компаний и служб доставки GPS-трекеры – незаменимый инструмент. Они помогают эффективно распределять заказы, контролировать соблюдение маршрутов и оптимизировать рабочий процесс.

Функции современных трекеров

Современные GPS-трекеры для авто предлагают гораздо больше, чем просто отслеживание местоположения. Они могут предоставлять информацию о скорости движения, маршруте, расходе горючего. Некоторые модели даже способны извещать владельца о попытках похищения или нештатных ситуациях, таких как резкое торможение или ускорение.

Как выбрать трекер для авто

При выборе GPS-трекера следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик. Прежде всего, это точность определения координат. Чем она выше, тем надежнее будет работать устройство. Также важна автономность работы – некоторые модели могут работать от встроенного аккумулятора до нескольких недель.

Дополнительные функции

Современные трекеры часто имеют дополнительные функции, которые могут пригодиться. Например, возможность дистанционной остановки двигателя в случае угона, анализ стиля вождения, напоминание о техническом обслуживании. Выберите устройство с функциями, которые будут полезны именно вам.

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