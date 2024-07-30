Зачем в авто на автомате "нейтралка": как работает эта передача и когда нужно включать

Оказывается, на ней нельзя катиться с горки

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более популярными среди украинских водителей. Однако многие до сих пор не до конца понимают особенности управления такими транспортными средствами. Одним из самых загадочных режимов для новичков остается "нейтралка" или положение N (Neutral).

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что этот режим можно использовать так же, как на механической коробке передач. На самом же деле неправильное применение "нейтралки" на "автомате" может привести к серьезным проблемам с трансмиссией.

Что такое "нейтралка" в автоматической коробке передач

В положении Neutral селектор автоматической коробки разрывает связь между двигателем и трансмиссией. В отличие от режима Park, в этом состоянии автомобиль может свободно двигаться. Однако важно понимать, что длительное пребывание на нейтралке во время движения может повредить коробку передач.

Опасность использования "нейтралки" во время движения

Многие водители ошибочно полагают, что переключение на "нейтралку" во время спуска поможет сэкономить горючее. На самом же деле такая практика может привести к перегреву автоматической коробки передач. Особенно опасно переключение с Neutral на Drive на скорости свыше 90 км/ч. Такое действие может серьезно повредить трансмиссию, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Правильное использование режима Drive

Вместо использования нейтралки на спусках лучше оставлять селектор в положении Drive. В этом режиме коробка автоматически выбирает самую высокую разрешенную передачу, обеспечивая минимальное торможение двигателем. Это не только безопаснее для трансмиссии, но и помогает контролировать скорость автомобиля.

Когда можно использовать "нейтралку"

Нейтральный режим в автоматической коробке передач предназначен преимущественно для буксировки автомобиля. При этом важно соблюдать ограничения скорости и расстояния буксировки, указанных в инструкции к конкретной модели. Обычно рекомендуемая скорость не превышает 40 км/ч. Перед буксировкой следует проверить уровень трансмиссионного масла и при необходимости долить его.

А как правильно буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, "Телеграф" рассказывал раньше. Перед тем как это делать, нужно также разблокировать руль.