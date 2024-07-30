Для чого в авто на автоматі "нейтралка": як працює ця передача і коли треба вмикати

Виявляється, на ній не можна котитись із гірки

Автомобілі з автоматичною коробкою передач стають дедалі популярнішими серед українських водіїв. Проте багато хто досі не до кінця розуміє особливості керування такими транспортними засобами. Одним із найбільш загадкових режимів для новачків залишається "нейтралка" або положення N (Neutral).

Чимало автовласників помилково вважають, що цей режим можна використовувати так само, як на механічній коробці передач. Насправді ж неправильне застосування "нейтралки" на "автоматі" може призвести до серйозних проблем з трансмісією.

Що таке "нейтралка" в автоматичній коробці передач

У положенні Neutral селектор автоматичної коробки передач розриває зв'язок між двигуном і трансмісією. На відміну від режиму Park, у цьому стані автомобіль може вільно рухатися. Однак важливо розуміти, що тривале перебування на "нейтралці" під час руху може зашкодити коробці передач.

Небезпека використання "нейтралки" під час руху

Багато водіїв помилково вважають, що перемикання на "нейтралку" під час спуску допоможе заощадити пальне. Насправді ж така практика може призвести до перегріву автоматичної коробки передач. Особливо небезпечним є перемикання з Neutral на Drive на швидкості понад 90 км/год. Така дія може серйозно пошкодити трансмісію, що призведе до дорогого ремонту.

Правильне використання режиму Drive

Замість використання "нейтралки" на спусках краще залишати селектор у положенні Drive. У цьому режимі коробка передач автоматично вибере найвищу дозволену передачу, забезпечуючи мінімальне гальмування двигуном. Це не лише безпечніше для трансмісії, але й допомагає контролювати швидкість автомобіля.

Коли можна використовувати "нейтралку"

Нейтральний режим в автоматичній коробці передач призначений переважно для буксирування автомобіля. При цьому важливо дотримуватися обмежень щодо швидкості та відстані буксирування, вказаних в інструкції до конкретної моделі. Зазвичай рекомендована швидкість не перевищує 40 км/год. Перед буксируванням варто перевірити рівень трансмісійної оливи і за потреби долити його.

А як правильно буксирувати автомобіль з автоматичною коробкою передач, "Телеграф" розповідав раніше. Перед тим, як це робити, потрібно також розблокувати кермо.