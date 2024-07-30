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Горит дом, а вы покупаете автомобиль? Министр финансов жестко ответил на критику нового транспортного налога

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Транспортный налог подвергли критике Новость обновлена 30 июля 2024, 11:45
Транспортный налог подвергли критике. Фото Колаж Телеграфу

Министр говорит, что авто — это роскошь, а не необходимость

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что введение 15% военного сбора от стоимости транспортного средства при его первой регистрации не должно создать существенных препятствий ни для автомобильного рынка, ни для потенциальных покупателей. Хотя раньше из-за его внедрения был шквал критики, а украинцы размели все автомобили с автосалонов, в Минфине не видят проблемы.

Руководитель Минфина признал, что это предложение вызвало критику со стороны автодилеров, опасающихся тенизации рынка. Однако он подчеркнул, что борьба с нелегальными схемами – это компетенция правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью газете РБК.

Марченко подчеркнул, что в условиях войны приобретение автомобиля не является первоочередной потребностью. Он метафорически сравнил ситуацию с пылающим домом, где приоритетом должно быть приобретение средств пожаротушения, а не нового авто.

Важно отметить, что для сектора безопасности и обороны сохраняются льготы на ввоз автомобилей без уплаты пошлин и НДС. Предложенный 15-процентный военный сбор при первой регистрации легковых автомобилей не касается также случаев обеспечения транспортными средствами лиц с инвалидностью в соответствии с действующим законодательством.

Этот законопроект является частью инициативы правительства по увеличению налоговых поступлений на сумму около 140 миллиардов гривен. Кроме изменений в военном сборе предлагается пересмотреть акцизы и другие налоги.

Слова министра финансов также подвергли критике. В частности, журналистка Наталья Антонюк в своем профиле на фейсбуке отметила, что автомобиль во время войны — это именно потребность, а не "роскошь", как говорит Марченко. Она вспомнила времена, когда добираться на работу было нечем, ведь метро закрыли на 3 месяца. И именно "самая задрипанная" машина была на вес золота. И сейчас тоже. Это возможность уехать за границу или из региона через тотальный блекаут или в случае другой критической ситуации. В конце концов довезти родных в больницу, военного на реабилитацию и т.д. "А Марченко сам ездит на метро? Не думаю. Зато раздает "золотые" советы", — подытожила Антонюк.

В комментариях Наталью поддержали коллеги и знакомые. В частности, телеведущий Василий Зима пишет, что правительство хочет ободрать украинцев везде, где только может. Однако это работает только некоторое время, дальше — все. Другие комментарии – в скриншоте.

Сергей Марченко уже не раз сталкивается с критикой своих действий и высказываний. В 2016 году, когда он еще пребывал на посту замминистра финансов, в Марченко швырнули торт. Так активисты пытались донести чиновнику свою позицию по поводу предлагаемых Министерством изменений в системе выплат стипендий студентам. Тогда Минфин пытался забрать стипендии у всех студентов, кроме льготных категорий. Однако инициативу не поддержали ни в Минобразования, ни среди общественности.

В Сергея Марченко бросили торт

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине резко увеличат налоги. В правительственном проекте, уже зарегистрированном в Раде, прописана настоящая "шоковая налоговая терапия" для людей и бизнеса.

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