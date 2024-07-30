Горить хата, а ви купуєте авто? Міністр фінансів жорстко відповів на критику нового транспортного податку

Міністр каже, що авто — це розкіш, а не необхідність

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що запровадження 15-відсоткового військового збору від вартості транспортного засобу при його першій реєстрації не повинно створити суттєвих перешкод ні для автомобільного ринку, ні для потенційних покупців. Хоча раніше через його впровадження було шквал критики, а українці розмели всі автомобілі з автосалонів, у Мінфіні не бачать проблеми.

Керівник Мінфіну визнав, що ця пропозиція викликала критику з боку автодилерів, які побоюються тінізації ринку. Однак він наголосив, що боротьба з нелегальними схемами — це компетенція правоохоронних органів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню РБК.

Марченко підкреслив, що в умовах війни придбання автомобіля не є першочерговою потребою. Він метафорично порівняв ситуацію з будинком що палає, де пріоритетом має бути придбання засобів пожежогасіння, а не нового авто.

Важливо зазначити, що для сектору безпеки та оборони зберігаються пільги на ввезення автомобілів без сплати мита та ПДВ. Запропонований 15-відсотковий військовий збір при першій реєстрації легкових автомобілів не стосуватиметься також випадків забезпечення транспортними засобами осіб з інвалідністю відповідно до чинного законодавства.

Цей законопроєкт є частиною ініціативи уряду щодо збільшення податкових надходжень на суму близько 140 мільярдів гривень. Окрім змін у військовому зборі, пропонується переглянути акцизи та інші податки.

Слова міністра фінансів також розкритикували. Зокрема, журналістка Наталія Антонюк у своєму профілі на фейсбуці зазначила, що автомобіль під час війни — це саме потреба, а не "розкіш", як каже Марченко. Вона згадала ковідні часи, коли добиратись на роботу було нічим, адже метро закрили на 3 місяці. І саме "найзадрипаніша" автівка була на вагу золота. І зараз так само. Це можливість виїхати за кордон чи з регіону через тотальний блекаут чи у разі іншої критичної ситуації. Врешті-решт, довезти рідних до лікарні, військового на реабілітацію тощо. "А Марченко сам їздить на метро? Не думаю. Зате роздає "золоті" поради", — підсумувала Антонюк.

У коментарях Наталію підтримали колеги та знайомі. Зокрема, телеведучий Василь Зима пише, що уряд хоче обдерти українців скрізь, де тільки може. Проте це працює лише певний час, далі — все. Інші коментарі — у скриншоті.

Сергій Марченко уже не раз зіштовхується з критикою своїх дій та висловів. У 2016 році, коли він ще перебував на посту заступника міністра фінансів, у Марченка жбурнули торт. Так активісти намагались донести чиновнику свою позицію щодо пропонованих Міністерством змін у системі виплат стипендій студентам. Тоді Мінфін намагався забрати стипендії у всіх студентів, крім пільгових категорій. Проте ініціативу не підтримали ні в Міносвіти, ні серед громадськості.

У Сергія Марченка кинули торт

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні різко збільшать податки. В урядовому проєкті, що вже зареєстрований у Раді, прописана справжня "шокова податкова терапія" для людей і бізнесу.