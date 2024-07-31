На авторынке в Польше рухнули цены: машину можно купить за 400 долларов (фото, видео)

У нас такие авто минимум на 4 тысячи дороже

Польский авторынок – это место, где можно купить очень дешевое авто. В последнее время цены на подержанные автомобили в соседней стране резко снизились, достигнув рекордно низких отметок.

Некоторые модели теперь можно приобрести всего за 400 долларов. Обзор авторынка во Вроцлаве опубликовал автоблогер Millioncar.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 2007 года выпуска в серебряном цвете и хорошем состоянии продается за 8890 злотых (2250 долларов). Под капотом – 1,9-литровый дизельный мотор. Коробка передач – механическая, есть кондиционер.

Audi A4

Этот Audi A4 в кузове седан с 2,0-литровым бензиновым двигателем оценили всего в 1625 долларов. Автомобиль оснащен механической коробкой передач, есть климат-контроль.

Volkswagen Passat

Этот Volkswagen Passat в кузове седан оснащен 1,9-литровым мотором и стоит 1000 долларов. Машина имеет солидный возраст, ведь она в 2001 году выпуска, однако с виду находится в неплохом состоянии. Есть нюансы по лакокрасочному покрытию, но цена соответствующая.

Kia Carens

Семейный автомобиль с 2,0-литровым дизельным мотором 2006 года выпуска продается за 5 тысяч злотых (1250 долларов). Неплохой семейный автомобиль, который продается очень дешево. На кузове есть нюанс – подгнила арка, но ее можно исправить. Сидение и руль в хорошем состоянии, коробка передач механическая.

Volkswagen Bora

За 625 долларов в Польше продается Volkswagen Bora с 1,6-литровым бензиновым двигателем. Машина 2001 года, есть газобаллонное оборудование. Старенькое авто, есть нюансы по кузову, однако в Украине такая машина продается по 3-4 тысячи долларов. Есть кондиционер. А пробег составляет 304 тысяч.

Также "Телеграф" недавно рассказывал об авторынках в Германии. Там автомобили продаются вдвое дешевле, чем в Украине.