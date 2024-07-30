Подогрев сидений, коробка автомат и другие функции: подборка лучших авто до 4 тысяч долларов в Украине (фото)

Эти авто в нормальном техническом состоянии и с АКПП

Цены на новые автомобили ежегодно растут. Поэтому поиск надежного транспортного средства по доступной цене становится настоящим вызовом. Однако даже с ограниченным бюджетом до 4000 долларов все еще можно найти автомобиль с автоматической коробкой передач и хорошим набором функций.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов автомобилей, которые не только вписываются в этот бюджет, но находятся в хорошем техническом состоянии. Подборка составлена на основе предложений на онлайн-площадке Auto.ria.

Mercedes-Benz A-Class 2003

За 3600 долларов в Украине можно купить Mercedes-Benz A-Class 2003 на автомате и с подогревом сидений. Продавец отмечает, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, но есть минимальные следы использования на кузове.

Jaguar S-Type 2001

Всегда мечтали ездить на Ягуаре, но кусалась цена? Теперь такой автомобиль можно купить за 3500 долларов. Под капотом установлен культовый 3-литровый V6 двигатель, есть ГБО. В салоне множество современных функций, таких как круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений и т.д.

Chevrolet Matiz 2006

За 2 999$ также можно приобрести Шевроле Матиз 20006 года выпуска. Пробег авто — 155 тысяч километров. Продавец отмечает, что авто на автомате, есть гидроусилитель руля, сенсорный монитор в автомобиле. Однако по кузову есть "некоторые замечания".

Smart Fortwo 2002

Также за 3000 долларов можно приобрести Smart Fortwo в 2002 году выпуска. Автомобиль двухместный, имеет пробег 161 тысяч километров. Под капотом – 0,6-литровый бензиновый мотор.

Chery CrossEastar 2008

В 3000 долларов продавец также оценил семейный автомобиль Chery CrossEastar 2008 года в кузове универсал. Под капотом установлен 2,4-литровый бензиновый двигатель, есть ГБО.

Владелец отмечает, что хорошо ухаживал за машиной, каждые 10 тысяч километров она проходила техосмотр. Автомобиль, как говорит продавец, в отличном техническом состоянии. Интересно, что в подголовниках переднего ряда есть экраны. В авто добавляют камеру заднего вида и переднее зеркало-регистратор, на которое выводится изображение. Однако это авто после небольшого ДТП – поэтому у него нужно заменить фару и боковое зеркало, а также отремонтировать передний бампер.

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