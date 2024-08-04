Почему в авто 12V, а не 220: дело не только в безопасности

12 вольт выбрали не просто так

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в автомобильных аккумуляторах используется напряжение 12 вольт, а не привычное для домашних розеток 220? Этот вопрос интересует многих автолюбителей и экспертов отрасли.

На самом деле выбор именно такого напряжения имеет глубокие исторические корни и ряд технических причин. Разберемся подробнее, почему автопроизводители остановились на 12 вольтах и возможны ли изменения в будущем.

Постоянный ток в автомобиле: почему именно он?

Автомобильная электросистема работает на постоянном токе по простой причине – аккумулятор производит именно такой тип тока. Хотя генератор сначала создает переменный ток, его превращают в постоянный с помощью выпрямителя. Это обеспечивает стабильное питание всех электрических компонентов автомобиля.

Почему выбрали 12 вольт?

Выбор напряжения 12 вольт – это результат длительной эволюции автомобильной промышленности. В 1950-х годах произошел переход с 6 на 12 вольт из-за роста потребностей в мощности. Это напряжение оказалось оптимальным компромиссом между эффективностью и безопасностью.

Использование высшего напряжения имеет свои преимущества. Оно позволяет сэкономить на проводке, снизить потери энергии и продлить срок службы электрических компонентов. Однако существуют веские причины, почему автопроизводители не спешат повышать напряжение.

Главное препятствие – это инерция отрасли. Десятилетиями сложившаяся инфраструктура, рассчитанная на 12 вольт, делает переход на высшее напряжение чрезвычайно сложным и дорогостоящим. Кроме того, при высшем напряжении усугубляется проблема электрической эрозии контактов, требующая дополнительных технических решений.

Следует отметить, что напряжение свыше 50 вольт уже может представлять опасность для человека. Поэтому для обычных автомобилей использование таких высоких напряжений исключено из соображений безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что затейливые украинцы научились превращать аккумулятор от электрокара сразу в 12 автономных станций питания для дома. Так бизнес научился адаптироваться к перебоям с электроснабжением.