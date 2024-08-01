Популярный в Украине электрокар стал хетчбеком: 300 км на одном заряде при цене около 10 тыс. долларов (фото)

BYD представила обновленный электрохэтчбек Seagull 2025 года

В Китае был представлен долгожданный электрический хэтчбек BYD Seagull 2025 модельного года. Этот автомобиль обещает стать настоящим хитом благодаря своим инновациям, привлекательной цене и широкому набору функций.

BYD Seagull уже зарекомендовал себя как популярный выбор среди автолюбителей. В первой половине 2024 года было продано 191 037 автомобилей этой модели, что свидетельствует о высоком спросе на компактные и доступные электромобили.

Три комплектации на любой вкус

BYD Seagull 2025 доступен в трех комплектациях, каждая из которых предлагает уникальные возможности:

305KM Vitality Edition: с аккумуляторной батареей емкостью 30,08 кВт·ч и ценой примерно 9 700 долларов США, эта версия идеально подходит для городских поездок, 305KM Freedom Edition: с такой же батареей, но с дополнительными функциями комфорта и ценой около 10 500 долларов США, 405KM Flying Edition: топовая версия с батареей емкостью 38,88 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 405 км, стоит примерно 12 000 долларов США.

Дизайн и цветовые решения

BYD Seagull 2025 года радует глаз не только своими техническими характеристиками, но и єкстерьером. Автомобиль доступен в четырех стильных цветах кузова: Arctic Blue, Warm Sun White, Polar Night Black и Peach Pink. Салон можно выбрать в цвете Deep Ocean Blue или Dune Pink.

Технологии и комфорт

Интерьер автомобиля продолжает радовать современными решениям: 7-дюймовая плавающая приборная панель и 10,1-дюймовый вращающийся центральный экран управления на платформе BYD DiLink делают управление автомобилем интуитивно понятным и удобным. В более дорогих версиях доступны беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений и шестипозиционная электрическая регулировка водительского сиденья.

Производительность и зарядка

Мощность автомобиля обеспечивается синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 55 кВт (74 л.с.) и пиковым крутящим моментом 135 Нм. Время разгона от 0 до 50 км/ч составляет всего 4,9 секунды. Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить аккумулятор с 30% до 80% всего за 30 минут при комнатной температуре. Запас хода для разных комплектаций – от 305 до 405 км.

Ранее "Телеграф" писал, что BYD представил свой новый электромобиль Seal, ставший серьезным конкурентом Tesla. Особо отмечают интерьер Seal, который выглядит премиально.