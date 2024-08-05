В Черкассах поиздевались над авто изменщика: мнения в соцсетях разделились (фото, видео)

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, разделив пользователей на сторонников и противников самосуда

В Черкассах произошел инцидент с автомобилем предполагаемого изменника. Неизвестные разрисовали машину и прокололи шины, вероятно, в качестве мести за неверность.

Видео поврежденного автомобиля быстро распространились в социальных сетях, вызвав бурную реакцию пользователей. Горячие дебаты о допустимых методах наказания за неверность все еще продолжаются.

Что за авто попало под раздачу

Как видно на видео — это Audi A7, элегантный и мощный автомобиль премиум-класса с кузовом типа Sportback. В Украине новые модели стоят от 60 000 долл и выше, в то время как подержанные автомобили можно найти в диапазоне от 15 000 долл в зависимости от года выпуска и состояния.

Реакция в соцсетях

Часть комментаторов осудила акт вандализма, считая его незаконным и неприемлемым способом решения личных проблем. Они призвали решать конфликты цивилизованно, без порчи чужого имущества.

Другие пользователи выразили поддержку действиям мстительницы, назвав это "заслуженным наказанием" для неверного мужчины. Они утверждали, что изменники должны нести ответственность за свои поступки.

Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с юмором, оставляя саркастичные замечания о "креативном подходе" к решению проблем в отношениях.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом водитель-неадекватка повредила другой автомобиль и нахамила владельцу. Женщина на кроссовере Volkswagen, открывая дверь, ударила соседний автомобиль и даже не извинилась.