У Черкасах знущалися з авто зрадника: думки в соцмережах розділилися (фото, відео)

Інцидент викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах, розділивши користувачів на прихильників та противників самосуду

У Черкасах стався інцидент з автомобілем ймовірного зрадника. Невідомі розмалювали машину і прокололи шини, скоріше за все, на знак помсти за невірність.

Відео пошкодженого автомобіля швидко поширилися у соціальних мережах, викликавши бурхливу реакцію користувачів. Гарячі дебати про допустимі методи покарання за невірність все ще тривають.

Що за авто потрапило під роздачу

Як видно на відео – це Audi A7, елегантний та потужний автомобіль преміум-класу з кузовом типу Sportback. В Україні нові моделі коштують від 60 000 дол. і вище, тоді як уживані автомобілі можна знайти в діапазоні від 15 000 дол. залежно від року випуску та стану.

Реакція у соцмережах

Частина коментаторів засудила акт вандалізму, вважаючи його незаконним та неприйнятним способом розв'язування особистих проблем. Вони закликали вирішувати конфлікти цивілізовано, без псування чужого майна.

Інші користувачі висловили підтримку діям месниці, назвавши це "заслуженим покаранням" для невірного чоловіка. Вони стверджували, що зрадники мають відповідати за свої вчинки.

Деякі коментатори поставилися до ситуації з гумором, залишаючи саркастичні зауваження щодо "креативного підходу" до вирішення проблем у відносинах.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом водій-неадекватка пошкодила інший автомобіль і нахамила власника. Жінка на кросовері Volkswagen, відчиняючи двері, вдарила сусідній автомобіль і навіть не вибачилася.