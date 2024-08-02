В вашем авто есть "секретные" функции: топ-4 самых нужных

К сожалению, большинство водителей о них не знают

Современные автомобили оснащены множеством функций, о которых владельцы часто даже не догадываются. Эти "секретные" возможности могут не только улучшить комфорт вождения, но и повысить безопасность на дороге.

В этой статье мы рассмотрим три самых интересных скрытых функций, которые могут пригодиться каждому водителю. Они помогут вам лучше понять свой автомобиль и более эффективно им пользоваться.

Топ-4 секретных функций в авто

Если по какой-то причине перестала работать тормозная педаль на автомате, зажмите и удерживайте кнопку ручника. Авто остановится. Только не делайте такое на скорости, потому что колеса могут заблокироваться и машину будет заносить.

Можно заблокировать дверь так, чтобы она открывалась только снаружи. Для этого переведите язычок на дверях в положение Lock. Эта функция очень нужна, когда в автомобиле есть дети и умеют разблокировать дверцу.

Козырек может защищать не только от солнца, которое светит прямо в глаза, но и от бокового. На многих авто одна сторона козырька отцепляется от фиксатора и ее можно повернуть в сторону.

Кроме того, многие автомобили имеют зеркало вида с электрохромным покрытием. Его можно перенастроить в специальный ночной режим для езды в темное время суток. Он нужен для того, чтобы фары едущих сзади машин не ослепляли водителя.

Ранее "Телеграф" также писал, что еще 2 автомобиля Toyota сочли опасными. Их тесты подделали.