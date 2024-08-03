Топ-5 автомобилей до 8 тысяч долларов в Украине: они точно отработают свои деньги

Бюджет в $8000 позволяет приобрести достойное транспортное средство, которое прослужит не один год

В современном мире, где цены на новые автомобили постоянно растут, вторичный рынок становится все более привлекательным для многих украинцев. Диапазон около 8000 дол позволяет найти достойные варианты для различных потребностей: от компактных городских авто до просторных семейных седанов или универсалов.

Но как выбрать надежную и комфортную машину, не переплачивая? В Сети показали пять моделей, которые заслуживают внимания покупателей.

Renault Megane (III поколение)

Легендарный французский автомобиль отличается надежностью и экономичностью. Оцинкованный кузов хорошо противостоит коррозии. Рекомендуемые двигатели — бензиновый 1.6 К4М и турбодизель 1.5 К9К. Многие экземпляры пригнаны из Европы с большими пробегами, что говорит о выносливости. Часто встречаются богатые комплектации с климат-контролем и бесключевым доступом.

Skoda Octavia A5

Популярный чешский автомобиль доступен в кузовах лифтбек и универсал. Отличается недорогим обслуживанием благодаря унификации узлов в концерне VAG. Есть версии с бензиновыми и дизельными двигателями. Особое внимание при покупке стоит обратить на состояние кузова — он либо идеальный, либо сильно подвержен коррозии.

Hyundai Accent

Бюджетный седан, популярный среди таксистов. Доступен с бензиновыми двигателями 1.4 и 1.6 л. Преимущество — наличие надежной 4-ступенчатой АКПП. Основной недостаток — склонность к коррозии даже у относительно свежих экземпляров.

Chevrolet Cruze

Интересный вариант для тех, кто хочет выделиться. Доступен с бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 л, реже встречаются дизельные версии. Есть модификации с 6-ступенчатой АКПП. Выделяется свежим дизайном и богатыми комплектациями с кожаным салоном и люком.

Ford Fiesta (VII поколение)

Лидер этого рейтинга. Доступен в кузовах хэтчбек и седан, с широкой линейкой двигателей и коробок передач. Американские версии отличаются богатым оснащением. Автомобиль имеет оцинкованный кузов и привлекательный дизайн. Рекомендуется выбирать версию с хэтчбеком из-за лучшей ликвидности.

Как мы видим, украинский рынок автомобилей в ценовом сегменте до 8000 долларов предлагает различные варианты для потенциальных покупателей. Но при выборе любого из этих автомобилей важно тщательно проверять техническое состояние и историю конкретного экземпляра.

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