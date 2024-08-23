Девочки, этот день наступил: топ 3 недорогих малолитражек на автомате

Небольшие авто особенно удобны в городских условиях

Среди огромного выбора автомобилей существует особая категория, которая привлекает многих водителей, особенно тех, кто ценит компактность и удобство вождения. Речь идет о недорогих малолитражках с автоматической коробкой передач.

Эти автомобили стали настоящими любимцами городских жителей, стремящихся к комфортному передвижению в условиях плотного трафика. Сегодня мы рассмотрим топ-3 таких авто, которые не только радуют своей ценой, но предлагают оптимальное сочетание функциональности и стиля.

Kia Picanto

Этот компактный красавец корейского производителя покоряет сердца водителей своей маневренностью и экономичностью. Kia Picanto оснащен надежным автоматом, обеспечивающим плавность хода и легкость управления. Особенно привлекает ее современный дизайн и богатая комплектация даже в базовой версии. Женщины оценят яркие цвета кузова и удобный салон, а мужчины – мощный двигатель и стабильное поведение на дороге. В Украине Kia Picanto можно купить по цене от 3000 долларов.

Suzuki Swift

Японская малолитражка Suzuki Swift – это идеальное сочетание спортивного характера и городской практичности. Автоматическая коробка передач делает управление этим авто настоящим удовольствием.

Swift отличается своей динамичностью и отличной управляемостью, что особенно важно при парковке в ограниченном пространстве. Женская аудитория оценит стильный интерьер и удобные сиденья, а мужчины – мощный двигатель и отличную шумоизоляцию. В Украине за такой автомобиль придется отдать от 3000 долларов.

Hyundai i10

Завершает наш топ-3 южнокорейский Hyundai i10. Этот автомобиль подкупает своей компактностью снаружи и просторностью внутри. Автоматическая трансмиссия i10 обеспечивает комфортное управление как в городе, так и на трассе.

Модель отличается экономичным потреблением топлива и низкими затратами на обслуживание. Женщины оценят большой багажник и удобную парковку, а мужчины — надежность и безопасность, которые традиционно ассоциируются с брендом Hyundai. Цены на этот автомобиль в Украине стартуют от 4000 долларов.

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