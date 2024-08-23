Дівчатка, цей день настав: топ 3 недорогих малолітражок на автоматі

Невеликі авто особливо зручні у міських умовах

Серед величезного вибору автомобілів існує особлива категорія, яка привертає увагу багатьох водіїв, особливо тих, хто цінує компактність та зручність керування. Мова йде про недорогі малолітражки з автоматичною коробкою передач.

Ці автомобілі стали справжніми улюбленцями міських жителів, які прагнуть комфортного пересування в умовах щільного трафіку. Сьогодні ми розглянемо топ-3 таких авто, які не лише радують своєю ціною, але й пропонують оптимальне поєднання функціональності та стилю.

Kia Picanto

Цей компактний красень від корейського виробника підкорює серця водіїв своєю маневреністю та економічністю. Kia Picanto оснащений надійним автоматом, який забезпечує плавність ходу та легкість керування. Особливо приваблює в цій моделі її сучасний дизайн та багата комплектація навіть у базовій версії. Жінки оцінять яскраві кольори кузова та зручний салон, а чоловіки — потужний двигун та стабільну поведінку на дорозі. В Україні б/в Kia Picanto можна купити за ціною від 3000 доларів.

Suzuki Swift

Японська малолітражка Suzuki Swift — це ідеальне поєднання спортивного характеру та міської практичності. Автоматична коробка передач робить керування цим авто справжнім задоволенням.

Swift вирізняється своєю динамічністю та відмінною керованістю, що особливо важливо при паркуванні в обмеженому просторі. Жіноча аудиторія оцінить стильний інтер'єр та зручні сидіння, а чоловіки — потужний двигун та відмінну шумоізоляцію. В Україні за таке авто доведеться віддати від 3000 доларів.

Hyundai i10

Завершує наш топ-3 південнокорейський Hyundai i10. Це авто підкуповує своєю компактністю ззовні та просторістю всередині. Автоматична трансмісія i10 забезпечує комфортне керування як у місті, так і на трасі.

Модель відрізняється економічним споживанням палива та низькими витратами на обслуговування. Жінки оцінять великий багажник та зручну систему паркування, а чоловіки — надійність та безпеку, які традиційно асоціюються з брендом Hyundai. Ціни на це авто в Україні стартують від 4000 доларів.

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