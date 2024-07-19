Спустя месяц после встречи с Путиным: лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался

Смерть Чонга пришлась на политически нестабильное время в стране

В пятницу, 19 июля, ровно через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, скончался лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что только 18 июля из-за плохого здоровья он отошел от обязанностей председателя Коммунистической партии.

Чонг скончался в Военном центральном госпитале в Ханое. Он был лидером Вьетнама в течение 14 лет.

По словам государственных СМИ со ссылкой на медицинскую группу Чонга, он скончался утром 19 июля "после продолжительного периода болезни".

Заметим, что накануне, 18 июля, президент Вьетнама То Лам приступил к исполнению обязанностей Чонга, тогда партия объявила, что ему необходимо сосредоточиться на медицинском лечении. Лам возьмет на себя обязанности по управлению центральным комитетом, политбюро и секретариатом партии.

За свои 14 лет главенства во Вьетнаме Нгуен Фу Чонг завоевал репутацию самого влиятельного лидера страны за последние десятилетия. Напомним, что с 2011 года он занимал должность генсека правящей Коммунистической партии. В определенные годы он также был президентом страны.

Во Вьетнаме президент избирается Национальной Ассамблеей от ее делегатов. Кандидаты на указанную должность выдвигаются Центральным комитетом Коммунистической партии, ведь Вьетнам однопартийное государство. Там президент занимает вторую по значимости должность в политической системе, после генсека.

По словам местных СМИ, смерть Чонга пришлась на политически нестабильное время для коммунистического руководства страны. Это подтверждает и то, что за последние месяцы три высших лидера ушли в отставку после неопределенных обвинений в противоправных действиях.

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