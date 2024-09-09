Его слушали миллионы: умер большой друг Украины и известный журналист

Ему было 32 года

Большая потеря для журналистского сообщества — ушел из жизни один из ключевых авторов подкаста "Украина: Последние новости" журналист британского издания The Telegraph Дэвид Ноулз. Ему было всего 32 года.

Отец Дэвида Ноулза сказал, что его старший сын "любил жизнь и прожил ее настолько хорошо, насколько мог". Трагическое известие сообщило издание The Telegraph.

Дэвид Ноулз присоединился к The Telegraph в 2020 году как заместитель руководителя отдела социальных медиа, а затем возглавил это направление. Но подлинное призвание Дэвида было в журналистике. Когда началась полномасштабная война в Украине, он инициировал создание подкаста "Украина: последние новости", который быстро стал одним из ведущих источников оперативной информации о событиях в Украине.

Выходивший ежедневно подкаст затрагивал все актуальные аспекты российского вторжения — от течения боевых действий до гуманитарного кризиса. В прошлом году он получил престижную премию как лучший новостной подкаст. Дэвид Ноулз не только возглавлял этот проект, но и лично путешествовал по Украине, погружаясь в реалии жизни обычных украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Коллеги и друзья Дэвида Ноулза рассказывают о его огромной преданности журналистике и бескомпромиссном стремлении информировать мир о событиях в Украине. Его работа над подкастом "Украина: Последние новости" оставит заметный след в истории освещения российско-украинской войны и станет примером для подражания для будущих поколений журналистов, говорят коллеги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в возрасте 76 лет скончался известный украинский журналист Владимир Мостовой. Он основал и возглавлял всеукраинскую комиссию по журналистской этике и много лет был главным редактором известного еженедельника "Зеркало недели".