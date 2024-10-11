Футуристический автобус Илона Маска уже окрестили "маршруткой": что известно о последних разработках Tesla

Также Тесла выпустила работа и работа

Илон Маск снова удивляет мир своими инновациями. На этот раз основатель Tesla представил сразу несколько футуристических транспортных средств.

Среди них — долгожданное роботокси Tesla CyberCab и автобус Robovan. Презентацию провел Илон Маск лично. В Сети живо обсуждают новинки, а CyberCab уже даже успели окрестить "маршруткой будущего".

Tesla CyberCab – это компактная версия популярного Cybertruck. Автомобиль разработан как полностью автономное такси без руля и педалей. Компания планирует начать массовое производство в 2026 году, хотя Маск предполагает возможную задержку до 2027 года.

Цена Tesla CyberCab будет составлять менее 30 000 долларов. Это делает его доступным не только компаниям, но и частным покупателям. Пока Tesla уже изготовила около 50 экземпляров для тестирования автопилота.

Особенностью CyberCab является отсутствие боковых зеркал и заднего окна. Автомобиль оснащен аэродинамическими кожухами на колесах для увеличения запаса хода и световой полосой сзади.

Что известно об автобусе Robovan

Кроме CyberCab, Маск представил автобус Robovan. Это футуристическое транспортное средство напоминает минивэн и, вероятно, также будет лишено руля и педалей. Подробности о Robovan пока ограничены, но он выглядит как большая версия CyberCab, рассчитанная на перевозку большего количества пассажиров.

Компания Tesla планирует выпустить новую версию системы полностью автономного управления в следующем году. Эта система не потребует присмотра водителя за дорогой и будет использоваться как в CyberCab, так и в Robovan.

В ходе презентации Маск также показал обновленную версию работа Optimus. Несколько роботов демонстрировали свои возможности: позировали фото, раздавали сувениры и работали барменами. По словам Маска, Optimus сможет выполнять различные задачи: от уборки и полива цветов до приготовления пищи и игры в настольные игры.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, кто привез в Украину первый Tesla Cybertruck. Также есть информация о цене машины на украинском рынке.