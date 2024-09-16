Стало известно, кто привез в Украину первый Tesla Cybertruck: сколько стоит этот пикап (фото)
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Это авто уже можно приобрести
Недавно на улицах Киева был замечен первый в Украине электрический пикап Tesla Cybertruck. Этот автомобиль уже стал новым символом статуса среди знаменитостей.
"Телеграф" попытался выяснить, кто именно привез этот пикап в нашу страну. Для этого мы воспользовались публичными сервисами.
Как известно, у автомобиля уже есть украинские номерные знаки. Его поставили на украинскую регистрацию 29 августа 2024 в Святошинском районе Киева.
Этот автомобиль доставила в Украину компания tsk.ua. Согласно данным сервиса "Опендатабот", владельцем ООО "ТСК ПЛЮС" является Демченко Александр Николаевич.
Стоит отметить, что на сайте "Опендатабот" указан электронный адрес ООО "ТСК ПЛЮС" [email protected]. Такой же адрес указан и на сайте tsk.ua.
По данным "Опендатабот" Александр Демченко указан владельцем многих компаний, занимающихся не только продажей автомобилей, в частности, работающих в сфере сельского хозяйства. По сообщению издания "Наши Деньги", Александр Демченко был близок к экс-меру Харькова Владимиру Шумилкину.
Что интересно, этот пикап уже выставлен на продажу. На сайте компании указана и цена за Cybertruck – 139 999 долларов. В характеристиках указана базовая комплектация с запасом хода до 500 км и разгоном с нуля до сотни за 4,1 сек.
Напомним, сначала этот Cybertruck был замечен в Ровно. В начале августа в сети появилось видео, как электропикап едет по улице Князя Владимира в областном центре.