Стало известно, кто привез в Украину первый Tesla Cybertruck: сколько стоит этот пикап (фото)

Это авто уже можно приобрести

Недавно на улицах Киева был замечен первый в Украине электрический пикап Tesla Cybertruck. Этот автомобиль уже стал новым символом статуса среди знаменитостей.

"Телеграф" попытался выяснить, кто именно привез этот пикап в нашу страну. Для этого мы воспользовались публичными сервисами.

Как известно, у автомобиля уже есть украинские номерные знаки. Его поставили на украинскую регистрацию 29 августа 2024 в Святошинском районе Киева.

Этот автомобиль доставила в Украину компания tsk.ua. Согласно данным сервиса "Опендатабот", владельцем ООО "ТСК ПЛЮС" является Демченко Александр Николаевич.

Стоит отметить, что на сайте "Опендатабот" указан электронный адрес ООО "ТСК ПЛЮС" [email protected]. Такой же адрес указан и на сайте tsk.ua.

По данным "Опендатабот" Александр Демченко указан владельцем многих компаний, занимающихся не только продажей автомобилей, в частности, работающих в сфере сельского хозяйства. По сообщению издания "Наши Деньги", Александр Демченко был близок к экс-меру Харькова Владимиру Шумилкину.

Что интересно, этот пикап уже выставлен на продажу. На сайте компании указана и цена за Cybertruck – 139 999 долларов. В характеристиках указана базовая комплектация с запасом хода до 500 км и разгоном с нуля до сотни за 4,1 сек.

Напомним, сначала этот Cybertruck был замечен в Ровно. В начале августа в сети появилось видео, как электропикап едет по улице Князя Владимира в областном центре.