Футуристичний автобус Ілона Маска вже охрестили "маршруткою": що відомо про останні розробки Tesla

Також Тесла випустила робота та роботаксі

Ілон Маск знову дивує світ своїми інноваціями. Цього разу засновник Tesla представив одразу кілька футуристичних транспортних засобів.

Серед них — довгоочікуване роботаксі Tesla CyberCab та автобус Robovan. Презентацію провів Ілон Маск особисто. У Мережі жваво обговорюють новинки, а CyberCab вже навіть встигли охрестити "маршруткою майбутнього".

Tesla CyberCab — це компактна версія популярного Cybertruck. Автомобіль розроблений як повністю автономне таксі без керма та педалей. Компанія планує розпочати масове виробництво у 2026 році, хоча Маск припускає можливу затримку до 2027 року.

Ціна Tesla CyberCab становитиме менше ніж 30 000 доларів. Це робить його доступним не лише для компаній, але й для приватних покупців. Наразі Tesla вже виготовила близько 50 екземплярів для тестування автопілота.

Особливістю CyberCab є відсутність бічних дзеркал та заднього вікна. Автомобіль оснащений аеродинамічними кожухами на колесах для збільшення запасу ходу та світловою смугою ззаду.

Що відомо про автобус Robovan

Окрім CyberCab, Маск представив автобус Robovan. Цей футуристичний транспортний засіб нагадує мінівен і, ймовірно, також буде позбавлений керма та педалей. Подробиці про Robovan поки що обмежені, але він виглядає як більша версія CyberCab, розрахована на перевезення більшої кількості пасажирів.

Tesla планує випустити нову версію системи повністю автономного керування наступного року. Ця система не вимагатиме нагляду водія за дорогою і буде використовуватися як у CyberCab, так і в Robovan.

Під час презентації Маск також показав оновлену версію робота Optimus. Кілька роботів демонстрували свої можливості: позували для фото, роздавали сувеніри та працювали барменами. За словами Маска, Optimus зможе виконувати різноманітні завдання: від збирання та поливу квітів до приготування їжі та гри в настільні ігри.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, хто привіз до України перший Tesla Cybertruck. Також є інформація про ціну машини на українському ринку.