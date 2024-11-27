Светофоры в Украине действительно изменят цвет: что говорят в полиции

В Интернете начали распространять информацию о том, что в Украине изменятся цвета светофоров.

Светофоры на украинских дорогах изменят цвет. Специалисты обновляют государственный стандарт, чтобы приблизить отечественные правила к европейским нормам.

Новая редакция ДСТУ 4092:2024 предусматривает ряд важных усовершенствований. Главная цель – сделать дорожное движение более безопасным и удобным для всех участников движения. Информацию об этом подтвердил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Основные нововведения коснутся внешнего вида и функциональности светофоров. В частности, появятся шевронные стрелки на линзах, облегчающие восприятие сигналов водителями. Зеленый сигнал станет насыщеннее, но принципиально не изменится. Вместо зеленого он будет скорее изумрудным.

Значительные изменения претерпевают велосипедные светофоры. Для велодорожек предусмотрены специальные линзы размером 100 и 200 мм с четкой пиктограммой велосипеда. Появятся также совмещенные велопешеходные светофоры. Важным новшеством станет внедрение таймеров обратного отсчета. Такие таймеры будут на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах, что повысит предсказуемость дорожного движения.

Специалисты отмечают: речь не идет о немедленной замене всех существующих светофоров. Новые стандарты будут применяться при реконструкции и строительстве дорог.

Изменения планируются с 1 мая 2025 г. Они являются частью последовательной работы по адаптации украинских транспортных стандартов к европейским требованиям.

Ранее "Телеграф" также писал, будут ли работать светофоры в Киеве во время блекаутов. В столице устанавливают точки резервного питания.