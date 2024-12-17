В Украине будут производить японские авто: о каких моделях может идти речь

Такие пикапы имеют дизельные двигатели и рамную конструкцию.

В Украине скоро начнут производить японские автомобили. Процесс сборки пикапов наладят в Черкассах.

Об этом рассказала министер экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с японскими бизнесменами. Подходящее объявление есть на сайте Минэкономики.

Производство будет проходить на заводе "Атаман" по технологии крупноузловой сборки. Пикапы будут иметь рамную конструкцию и дизельные двигатели. По информации Auto-Consulting, речь идет о модели Isuzu D-Max. Такие машины уже используют украинские военные.

Почему это важно? В Украине сейчас работает более 40 японских компаний. Правительство предлагает им разные льготы: уменьшение налогов, компенсации и другие привилегии. Это поможет привлечь больше инвестиций.

Деньги на это предоставили международные финансовые организации Япония, например, выделила около 1,25 миллиарда евро.

Глава наблюдательного совета "Атаман" Александр Дорош говорит, что производство пикапов — это новый шаг для компании. Раньше они делали только автобусы, а теперь приступят к легковым авто.

Также ранее "Телеграф" писал, что с 1 января в Украину запретят ввозить наиболее популярную категорию авто. Менее чем через месяц вступят в силу новые правила, которые коренным образом изменят рынок импортных автомобилей.