Платные дороги в Украине могут появиться в этих пяти областях уже через пять лет, но есть условия

Специалисты изучают перспективные направления, чтобы определить экономическую целесообразность и перспективность введения платных дорог

В Украине началась масштабная работа по подготовке к внедрению платных автомобильных дорог. Специалисты проводят детальное исследование потенциальных направлений, где могут появиться первые платные магистрали в стране.

Важно подчеркнуть, что на этом этапе речь идет, прежде всего, о законодательном регулировании процесса внедрения платных дорог. Украина готовит необходимую нормативную базу, определяющую правила и механизмы функционирования таких автодорог. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Владимир Крейденко, народный депутат, фракция Слуга народа, член комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре.

Приоритетные регионы для внедрения

Скрининг интенсивности движения осуществляется в пяти областях:

Днепропетровской;

Киевской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской.

Цель этого исследования – определить экономическую целесообразность и перспективность введения платных автодорог.

Критерии окупаемости

Ключевой показатель, определяющий жизнеспособность платной дороги, — интенсивность движения. По предварительным оценкам, для того чтобы дорога могла себя окупить, необходимо, чтобы через нее проезжало около 18 тысяч автомобилей в сутки. Пока этот вопрос изучают как украинские чиновники, так и европейские консультанты, вовлеченные в проект.

Позиция власти

Официальная позиция состоит в том, что европейские инвесторы могут входить на украинский рынок дорог, но при условии:

строительства на собственные средства;

создания высококачественной альтернативы имеющимся дорогам;

обеспечения быстрого и комфортного передвижения.

Внедрение платных дорог в Украине — это не только вопрос экономики, но и шаг к европейским стандартам инфраструктуры. Проект находится на стадии тщательного изучения и подготовки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Буковине за космические деньги хотят ремонтировать местную дорогу. Речь идет об участке менее 10 км.