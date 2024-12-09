С 1 января в Украину запретят ввозить наиболее популярную категорию авто: кого коснутся изменения

Менее чем через месяц вступят в силу новые правила, которые коренным образом изменят рынок импортных автомобилей

С 1 января 2025 г. в Украине вступают в силу принципиально новые правила ввоза автомобилей. Нововведение, которое несколько раз откладывалось из-за войны, существенно ограничит количество автомобилей, которые можно будет пригнать из-за границы.

Если сейчас в Украину можно ввозить легковые автомобили, соответствующие экологическому стандарту "Евро-2" и выше (то есть выпущенные после 1996 года), то с 1 января 2025 года разрешены будут только автомобили стандарта "Евро-6" (выпущенные после 2015 года) .

Кого коснутся новые ограничения?

Новые правила будут касаться следующих типов транспортных средств:

седельные тягачи для полуприцепов;

автобусы;

грузовики;

спецтехника (автокраны, эвакуаторы и т.п.);

новые легковые автомобили, проходящие первую регистрацию.

Как быть с "евробляхами"?

Подержанные легковые автомобили, которые уже эксплуатировались и зарегистрированы, не будут подпадать под новые правила. Украинцы и дальше смогут пригонять машины с пробегом, выпущенные после 1996 года ("Евро-2").

Важно отметить,что изменения не коснутся электромобилей, поскольку у них нет двигателя внутреннего сгорания. Запрет не будет действовать на автомобили, ввозимые в качестве гуманитарной помощи или для нужд ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что водителям категории "В" разрешат водить большие грузовики. С чем связаны подобные изменения.