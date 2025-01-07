Украинцы массово покупают подержанные иномарки: какие авто выбирали чаще всего в 2024 году

Три четверти всех перерегистрированных подержанных авто — привезены из-за границы

В прошлом году украинцы приобрели более 222,1 тысячи подержанных легковых автомобилей из-за границы. Это на 4% больше показателей предыдущего года.

Три четверти всех легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в 2024 году, составляли именно подержанные иномарки. Средний возраст таких автомобилей – 9 лет.

Бензиновые двигатели остаются самыми популярными среди украинцев. Они занимают около 47% от общего количества ввозимых автомобилей. На втором месте – дизельные автомобили с долей 25%. Электрокары заняли третье место с показателем 18%. Автомобили с газобаллонным оборудованием и гибриды набрали по 5%.

Volkswagen Golf удерживает лидерство среди всех моделей б/у автомобилей – украинцы приобрели 12 164 таких авто. Второе место занял Renault Megane с результатом 9608 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia – 8083 машины нашли новых владельцев на территории нашего государства.

В пятерку самых популярных также вошли Volkswagen Passat (6570 единиц) и Volkswagen Tiguan (5988 единиц). Популярный электромобиль Nissan Leaf расположился на шестой позиции с показателем 5511 авто.

Престижный Audi Q5 занял седьмую ступеньку (5 316 единиц), а вслед за ним разместился Nissan Rogue с результатом 4 950 автомобилей. Tesla Model 3 стала вторым по популярности электромобилем в рейтинге. б/у Mazda CX5. приобрели 3851 такую машину.

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