В Украине 1 марта могут остановиться все АЗС, — нардеп

АЗС должны либо платить огромные штрафы, либо просто не продавать горючее

Украинские АЗС могут приостановить работу с 1 марта. Причиной стали новые требования к кассовым аппаратам (РРО), которые не могут быть выполнены по несогласованности действий государственных органов.

На это указала нардепка Нина Южанина. Согласно приказу Министерства финансов №601, с 1 марта АЗС должны выдавать фискальные чеки нового образца. Однако необходимый для этого протокол передачи информации до сих пор не утвержден Национальным банком, Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

Дело в том, что АЗС могут использовать только традиционные кассовые аппараты (аппаратные РРО). Заправки предстали перед сложным выбором: либо прекратить продажу горючего, либо работать с нарушением законодательства и рисковать штрафами в размере 150% стоимости реализованного горючего.

Специалисты отрасли неоднократно обращались в Минфин с предложением продлить срок действия старой формы фискальных чеков не менее полугода, однако ответа не получили. "Я неоднократно писала, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (по меньшей мере, на шесть месяцев). Но в Минфине не слышат. Минфин вообще понимает последствия своих решений? А бездействие власти ощутит каждый", — заключает нардепка.

Также ранее "Телеграф" писал, что о "Привате" как игроке на рынке горючего Украины можно забывать. Хотя на пике своего могущества влиятельность была настолько мощной, что позволяла шантажировать правительства, дергая цены или исключая ценовые потолки.