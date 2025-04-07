Это самый мощный Defender в истории бренда: вот что показал тест-драйв нового Land Rover (фото)

Defender Octa – это грубость, роскошь и 626 лошадиных сил в одном пакете

Инженеры британского бренда Land Rover создали настоящий технологический шедевр, не только сохраняющий легендарную проходимость Defender, но и придающий ему поразительную мощность и динамику. Эта модель уже успела стать сенсацией на рынке премиальных внедорожников, соединив агрессивный дизайн, инновационные технологии и "сердце" от BMW.

Land Rover Defender Octa – это агрессивный внедорожник с мощностью спорткара. Модель вызывала неоднозначные ожидания, а все версии Edition One уже распроданы. Стандартная версия Octa стоит от 170 000 евро, а альтернативами ему могут стать Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus или Mercedes-Benz G63. The Daily Telegraph показал результаты тест-драйва новой модели известного внедорожника.

Дизайн и конструкция

Octa базируется на платформе Defender 110 и имеет бензиновый двигатель. Он оснащен расширенными колесными арками под 20-дюймовыми дисками и тремя вариантами внедорожных шин. Максимальная скорость ограничена до 160 км/ч с экстремальными шинами и до 250 км/ч с обычными.

Крен кузова контролируется эффективно, а боковые колебания минимальны. Расширенная колесная база требует осторожного управления в поворотах, но Octa легко перегрузится благодаря мощному двигателю.

Автомобиль получил пневматическую подвеску со сменными амортизаторами и гидравлической системой, что улучшает управляемость и уменьшает крен кузова. Увеличена ширина колеи на 68 мм и клиренс на 28 мм.

Двигатель и производительность

Octa оснащен 4,4-литровым двигателем V8 от BMW мощностью 626 л. и 750 Нм крутящего момента, дополненным 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Тормозная система модернизирована специалистами Brembo.

Расход топлива и динамика

Двигатель M-Sport запускается тише, чем предыдущий LR – supercharged V8. Расход горючего во время тестирования составил 13,2 л/100 км. Octa показывает плавность хода, стабильность и высшую производительность.

Технологии и система управления

Коробка передач ZF медленно реагирует на кикдаун, но динамический режим улучшает скорость переключения передач. Режим Octa улучшает демпфирование для лучшего контроля кузова.

Интерьер

Интерьер Octa не слишком отличается от других версий Defender. Доступны варианты кожаной обивки, а также панели из нейлона военно-зеленого цвета. Приборная панель имеет множество переключателей, выполняющих несколько функций, но может отвлекать водителя.

Сидения обеспечивают удобство и поддержку во время длительных путешествий, однако места для ног задних пассажиров ограничены. А вот объем багажника Defender 110 недостаточен для длительных поездок без дополнительных решений.

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