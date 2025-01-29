Посмотрите на новый логотип Mazda, чтобы не перепутать "японца" с китайской "погремушкой"

Официально новый значок могут показать 30 января

Японская компания Mazda решила изменить свой значок впервые за последние 28 лет. С новой эмблемы убрали все объемные элементы, сделав ее более плоской и простой.

В компании говорят, что так логотип будет лучше выглядеть на экранах телефонов и компьютеров. Об этом сообщает профильное издание Carscoops.

Новую эмблему зарегистрировали в Японии летом 2024 года. В ней оставили знакомые всем крылья, но убрали металлический блеск и тени. Вместо изогнутых линий использовали прямые, а края сделали более округлыми.

Ожидается, что официально новый значок будет показан 30 января, когда компания будет праздновать свое 105-летие. Интересно, что Mazda планирует использовать и старый, и новый логотип – каждый для разных нужд.

В последний раз Mazda меняла свой значок в 1997 году. Тогда появилась объемная буква "М" в овале, которую все знают по сей день.

Автопроизводитель следует за другими компаниями, которые тоже упрощают свои значки. Ранее это уже сделали BMW, Volkswagen, Volvo и Ford.

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