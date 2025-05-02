Стерненко объяснил, откуда у него элитный Range Rover и показал его фото после покушения

Стерненко заявил, что мог бы приобрести такой автомобиль за собственные средства

1 мая в Киеве было совершено вооруженное покушение на известного украинского волонтера, активиста и блогера Сергея Стерненко, освещающего ход войны России против Украины и занимающегося помощью армии. В тот же день в сети распространили видео попытки нападения – вооруженная женщина ждала волонтера на крыльце дома, из которого он выходил. В кадр попал и автомобиль, использующий Стерненко. Сетью начали распространяться вопрос о том, откуда у него этот автомобиль и действительно ли он мог себе его позволить.

Этот вопрос блогер сам прокомментировал в своих социальных сетях. Он отметил, что после убийства одесского активиста Демьяна Ганула, его команда понимала, что россияне могут попытаться совершить покушение и на него тоже. Именно с целью защиты он арендовал бронированный автомобиль – элитный Range Rover.

По его словам, именно благодаря таким мерам безопасности удалось сохранить жизнь водителя, ведь пуля, выпущенная нападающей, не пробила его дверь. Впрочем, пробила два колеса.

Автомобиль Сергея Стерненко

"Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану. В тот день она была смешана — первым шел мой охранник, а третий — альфовец. Он и нейтрализовал мразоту. А водитель на авто повез меня в больницу. Понимаю, что многим существам хотелось бы видеть меня мертвым. Потому и охрана им не нравится, и авто плохое. Но лучше я буду живым "подлецом", чем нравиться сторонникам ФСБ. Мертвый", — дописал волонтер.

Кроме того, Стерненко поблагодарил адекватных неравнодушных за поддержку, а также выразил благодарность Службе безопасности Украины, главе ведомства Василию Малюку и президенту Зеленскому за внимание к делу о нападении на него.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что покушение на жизнь украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко вызвало широкий резонанс в обществе и волну реакций в соцсетях. Пользователи мгновенно откликнулись на событие многочисленными мемами, в которых упомянули как предварительные нападения на Стерненко, так и эффективность работы отечественных спецслужб.