Надежный "автомат" с кондиционером: эти машины можно взять до $5000 и не пожалеть

Эти варианты стоят внимания

Ищете надежное авто на автомате, но не готовы тратить на него все сбережения? Даже с ограниченным бюджетом до 5000 долларов можно найти достойный вариант с кондиционером, обеспечивающим комфорт в дороге.

Телеграф проанализировал авторынок и нашел несколько интересных предложений со вторичного рынка, которые могут стать вашим идеальным выбором.

Mitsubishi Outlander 2006 (207 300 грн/5 000$)

Этот полноприводный японский кроссовер на ходу. Пробег составляет 194 тысяч километров. Автомобиль оснащен двигателем 2.4 литра, который работает на газе и бензине, а также кондиционер и подогрев сидений. Продавец отмечает, что в комплекте есть два комплекта резины, зимняя почти новая, проехала всего 400 километров.

Opel Corsa 2007 (203 154 грн/4 900 $)

Этот хэтчбек в 2007 году привезен из Германии, его пробег составляет 87 тысяч километров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и автоматической коробкой передач. Владелец сообщает, что при обслуживании был произведен капитальный ремонт головки блока цилиндров, заменены все необходимые прокладки и жидкости. Дополнительно к авто прилагается зимняя и летняя резина на штампованных дисках.

Ford Fiesta 2008 (186 570 грн/4 500 $)

Красный Ford Fiesta 2008 года пробег 136 тысяч километров. Под капотом – бензиновый двигатель 1.39 литра и роботизированная коробка передач. Владелец отмечает, что машина полностью в рабочем состоянии, все замены производились вовремя, включая масло, тормозные колодки и жидкости. В авто есть кондиционер, подогрев переднего и заднего стекла.

Ранее "Телеграф" писал, какие самые дешевые предложения есть на авторынке Украины. Рынок б/у автомобилей предлагает несколько вариантов транспорта в ценовом диапазоне до 2000 долларов.