Авто по цене смартфона: какие самые дешевые предложения есть на авторынке Украины

Бюджетные варианты до 2000 долларов

В жизни случаются разные обстоятельства, когда требуется недорогой автомобиль для ежедневных поездок. Это абсолютно нормальная ситуация – не каждый может позволить себе дорогую машину, особенно в условиях войны.

Рынок б/у автомобилей предлагает несколько вариантов транспорта в ценовом диапазоне до 2000 долларов. По данным популярного автопортала AUTO.RIA, среди самых доступных предложений можно найти как отечественные, так и китайские модели. Их можно купить по цене премиального смартфона.

BYD Flyer 2006 – 1800$ (74 610 грн)

Китайский хэтчбек с маленьким 0.8-литровым двигателем мощностью 40 лошадиных сил продается с пробегом в 73 тысячи километров. Владелец отмечает, что автомобиль находится в нормальном техническом состоянии и не нуждается в дополнительных вложениях. По словам продавца, весь кузов в заводском лакокрасочном покрытии без следов ремонта.

ЗАЗ Sens 2012 — 1749$ (72 496 грн)

Отечественный седан с двигателем 1.3 литра предлагается с пробегом 142 тысяч километров. Продавец сообщает, что автомобиль на полном ходу со всеми исправными документами. По кузову есть определенные косметические недостатки, но без коррозии пороги и крылья в хорошем состоянии.

Daewoo Matiz 2006 — 1899$ (78 714 грн)

Компактный хэтчбек корейского производства с автоматической коробкой передач и двигателем 0,8 литра имеет пробег 111 тысяч километров. Владелец характеризует автомобиль как хорошую машину для хозяйственных нужд с гидроусилителем руля и передними стеклоподъемниками. По техническому состоянию вопросов нет, проблемы только с нижней частью двери.

Ранее "Телеграф" также показывал самые дешевые автомобили до 2000 долларов в Украине. Они исправны, на ходу и не просят денег.