Едут и не просят денег: самые дешевые авто до 2000 долларов в Украине

И бюджетные авто могут выполнять свою главную функцию — везти

Если вам нужно очень бюджетное авто до 2000 долларов, не требующее постоянных вложений в ремонт, такие варианты можно найти на вторичном рынке. Главное – выбрать машину с надежным двигателем и коробкой передач.

"Телеграф" проанализировал предложения на популярном сайте объявлений OLX.ua и нашли несколько интересных вариантов. Эти автомобили стоят от 1200 до 2000 долларов.

Daewoo Matiz 2007 — 1200 долларов (49 773 гривны)

Самый дешевый вариант в нашем обзоре – желтый Daewoo Matiz с восьмилитровым двигателем. Машина 2007 года выпуска пробег 100 тысяч километров и механическую коробку передач.

Владелец сообщает, что автомобиль в родной краске с оригинальным пробегом. Мотор и коробка в идеальном состоянии, лонжероны также якобы без проблем.

Mazda 6 2004 — 1935 долларов (80 000 гривен)

Дизельный универсал Mazda 6 стоит несколько дороже, но имеет больше просторности и экономности. Машина 2004 года пробег 310 тысяч километров и двухлитровый дизельный двигатель.

Автомобиль пригнан из Польши и еще не растаможен. Расход топлива составляет всего 5 литров на 100 километров. Есть кондиционер, электростеклоподъемники и усилитель руля.

Chery Kimo 2011 — 2005 долларов (82 956 гривен)

Самый дорогой вариант – красный Chery Kimo 2011 года выпуска. Этот китайский универсал пробег 80 тысяч километров и 1.3-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 лошадиных сил. Расход топлива – 6.2 литра на 100 километров.

Также ранее Телеграф показывал, какие авто можно купить по цене до 3000 долларов. На рынке есть интересные предложения.