Военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу", почему Валерия Залужного уволили по заключению ВЛК

На днях украинские СМИ сообщили, что генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья. Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, где был признан непригодным для службы в армии.

Примечательно, что Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы. Генерал-лейтенант Шаптала был уволен с должности начальника ГШ месяц назад — 9 февраля. Следует отметить, что согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, такой оклад составляет 1762 гривни в месяц. Я считаю, что снова идет игра на понижение рейтингов Залужного как политика, а не военного.

Хотел бы разобраться, что происходит.

Представьте себе, два высших должностных лица Вооруженных сил Украины, экс-главком ВСУ и бывший начальник Генштаба ВСУ, оказывается, не прошли ВЛК, то есть они непригодны для военной службы. Тогда возникает вопрос, каким образом они выполняли свой функционал?

Народная, прости Господи, депутат Марьяна Безуглая, отреагировала на новости о непригодности бывшего военного руководства следующим образом: "Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились из-за ВЛК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью 3 группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью. ВСУ руководили непригодные?".

Большего идиотизма в моменте освобождения Залужного и Шапталы с военной службы не найти. Я объясню, почему это происходит. Залужный и Шаптала уволены по заключению ВЛК о непригодности к военной службе со снятием с военного учета. Главный вопрос состоит в том, что профессионалов высокого качества просто выбрасывают на улицу. Напомню, после увольнения со своего поста решением президента Залужный и Шаптала были выведены в распоряжение министра обороны.

Для Залужного и Шапталы можно было бы найти должность как в системе Министерства обороны Украины, так и в других соответствующих государственных структурах. Это люди с колоссальным жизненным и профессиональным опытом. Впрочем, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни министр обороны Рустем Умеров не предложили им значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта.

Сейчас принято решение, которое достаточно противоречивое, как мне кажется. Более унизительная сама трактовка увольнения – не прошли ВЛК. То есть, кто-то снова играет на понижение рейтингов Залужного как политика, а не как военного, не понимая, что наоборот повышают его электоральные симпатии.

У нас – война. О каких электоральных симпатиях речь? Заигрались прямо в политику. Я так понимаю, что речь идет об уничтожении возможной военно-политической оппозиции. Меня пугает в этом моменте то, что в России происходят аналогичные параллельные ситуации, где также уничтожается возможная военно-политическая оппозиция к режиму Путина.

В настоящее время российский диктатор реализует план расправы с высшим военным руководством. В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы. То есть смена практически всего российского генералитета.

Напомню, 11 июля прошлого года в результате ракетного удара по запасному командно-штабному пункту в Бердянске был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цоков. Командно-штабной пункт размещался в гостинице "Дюна". Примечательно, что в российских пабликах распространяется информация, что ракетный удар по гостинице "Дюна" произошел в результате контролируемой утечки информации с российской стороны. Более того, озвучивается версия, что первоочередной целью был командующий 58 общевойсковой армией РФ генерал-майор Иван Попов, а не Цоков. Из-за того, что Попова не удалось ликвидировать физически, впоследствии его решили отстранить от командования 58-й армией. 15 июля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лишил должности еще одного генерала – командира Тульской 106-й дивизии ВДВ, генерал-майора Селиверстова.

Ситуация с ликвидацией Цокова и устранением Попова и Селиверстова указывают на момент кадровых чисток и репрессий. Таким образом, Кремль пытается избавиться от офицеров с большими звездами на погонах. Путин боится военной оппозиции, потому сыграл на опережение, чтобы не появились новые генералы Рохлин или Лебедь.

Напомним, 11 марта СМИ сообщили, что подполковник Дмитрий Рюмшин был снят с командования 47 отдельной механизированной бригадой. Публичная причина смены комбрига не была озвучена. По данным СМИ, даже немногие в бригаде понимают, почему сняли Рюмшина и назначили Яцишена.