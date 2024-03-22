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Всем пофиг на гражданских в "Крокусе". Мобилизацию в РФ объявят в ближайшие дни - Дмитрий Золотухин

Автор
Дмитрий Золотухин Дмитрий Золотухин
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Пожар в "Крокусе" бушует на площади 13 тысяч кв/м Новость обновлена 22 марта 2024, 23:03
Пожар в "Крокусе" бушует на площади 13 тысяч кв/м. Фото росСМИ

Эксперт Института постинформационного общества объяснил, почему теракт в "Крокусе" произошел именно сейчас

Крокус сити холл в очередной раз подтверждает качество сбора информации американскими спецслужбами в РФ. Все они отлично знают. Все они видят. Обо всем сообщают. Хорошие ребята работают в ЦРУ.

9 марта 2024 года посольство США в Москве порекомендовало не ходить на публичные мероприятия, потому что будет "рязанский сахар умноженyый на норд ост под соусом каширского шоссе". 13 дней и получаем Крокус Холл.

Конечно, найдут "визитки Яроша". Вне всякого сомнения будут заламывание рук "народная война". Мобилизацию объявят в ближайшие дни.

Все все знают. Все все понимают. Всем пофиг на гражданских, которых покосили отморозки в Крокусе. Обыденность — главный враг человечности и здравого смысла. Пока путин жив – эта обыденность не закончится. А, Жека Селиванов — это только иллюстрация к этому сюрреалистическому сюжету.

Upd: кстати, еще и обеспечил себе алиби из-за послания в FT, что он просил "не эскалировать".

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Теги:
#Теракт #Москва #Владимир Путин #Мобилизация #Крокус Сити Холл