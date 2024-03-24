Росіянам "зносить дах" після теракту у "Крокусі"? В Росії почалася хвиля лжемінувань (відео)

Підозрюваного вже затримано

Після кривавого теракту в московському "Крокус Сіті Холл" Росією прокотилася хвиля "мінувань" та евакуацій. Прямо зараз, увечері 24 березня, паніка у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, новий інцидент стався в ТРК "Лондон Молл" на вулиці Коллонтай.

Все почалося з того, що невідомий повідомив у поліцію про нібито бомбу у будівлі торгового центру. При цьому сам чоловік був затриманий, він не каже, де саме він залишив небезпечне. Його вичислили по камерам відеоспостереження. Людей терміново евакуювали і після прибуття вибухотехніків силовики розпочали огляд будівлі.

Через подію Далекосхідний проспект, що примикає до "Лондон Молла", перекрито. Перекрито також і паркінг ТРЦ, машини не випускають без огляду. Місцеві рятувальники підключають пожежні рукави до гідрантів.

Наразі підозрюваного вже вивели на вулицю, з ним спілкуються силовики. Попередньо повідомлення було помилковим.

Примітно, що інцидент у Пітері стався лише за кілька годин після аналогічної події у Москві. Там, як ми писали, пасажирка літака заявила перед вильотом, що у її багажі перебуває бомба. Як виявилося, це був жарт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 березня близько 19:00 перед концертом гурту "Пікнік" до зали ТЦ увірвалися люди у камуфляжній формі та відкрили стрілянину по всіх, хто траплявся на їхньому шляху. Після цього в будівлі спалахнула серйозна пожежа, пролунало два вибухи. Відвідувачі "Крокуса" почали самостійно евакуюватись із будівлі. Внаслідок теракту загинули 133 особи та ще 152 отримали різні травми. Як виявилося, за цим стояли терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту — Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).