На думку Ганни Маляр, росіяни не збагнули українську ментальність

Може виявитись що завгодно, ситуація неординарна, але якщо у цього вбивства російський слід, то росіяни геть безнадійні.

Вони так і не змогли збагнути українську ментальність.

Це, власне і провалює чимало ворожих планів і спецоперацій.

Вони ніколи не можуть прорахувати реакцію нашого суспільства, бо з російською "прошивкою" це неможливо уявити.

Джерело: пост Ганни Маляр у Telegram.