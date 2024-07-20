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Якщо у вбивстві Фаріон знайдеться російський слід, то росіяни геть безнадійні - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр Анна Маляр
Дата публікації
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Автор
Ірина Фаріон Новина оновлена 20 липня 2024, 15:28
Ірина Фаріон

На думку Ганни Маляр, росіяни не збагнули українську ментальність

Може виявитись що завгодно, ситуація неординарна, але якщо у цього вбивства російський слід, то росіяни геть безнадійні.

Вони так і не змогли збагнути українську ментальність.

Це, власне і провалює чимало ворожих планів і спецоперацій.

Вони ніколи не можуть прорахувати реакцію нашого суспільства, бо з російською "прошивкою" це неможливо уявити.

Джерело: пост Ганни Маляр у Telegram.

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Теги:
#Вбивство #Ірина Фаріон #Ганна Маляр