Якщо у вбивстві Фаріон знайдеться російський слід, то росіяни геть безнадійні - Анна Маляр
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На думку Ганни Маляр, росіяни не збагнули українську ментальність
Може виявитись що завгодно, ситуація неординарна, але якщо у цього вбивства російський слід, то росіяни геть безнадійні.
Вони так і не змогли збагнути українську ментальність.
Це, власне і провалює чимало ворожих планів і спецоперацій.
Вони ніколи не можуть прорахувати реакцію нашого суспільства, бо з російською "прошивкою" це неможливо уявити.
Джерело: пост Ганни Маляр у Telegram.
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