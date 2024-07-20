Названо дату та місце прощання з Іриною Фаріон

Жінку застрелив невідомий чоловік

У неділю, 21 липня, у Львові відбудеться церемонія прощання з мовознавицею Іриною Фаріон. Вона трагічно загинула після замаху на її життя.

Як пишуть місцеві канали, парастас розпочнеться о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла по вул. Театральна, 11.

Зазначається, що попрощатися з 60-річною мовознавицею можна буде до 22:00 в храмі.

Вже у понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за вищевказаною адресою почнеться чин похорону.

Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї, зокрема поле№ 22, неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка неодноразово робила гучні та скандальні заяви, трагічно померла після замаху на неї. Лікарі боролися зі її життя 4 години, але серце 60-річної жінки не витримало.

Зауважимо, що замах було скоєно 19 липня ввечері, проте станом на 20 липня обід чоловіка, що стріляв поліція ще не затримала. Водночас сусіди розповіли, що невідомий підозрілий юнак понад 2 тижні ходив біля будинку Фаріон.

Наразі у слідства є три основні версії замаху на мовознавицю, в яких не виключають і "російський слід".

Раніше "Телеграф" показував рідкісні фото Ірини Фаріон із сім’єю і не тільки.