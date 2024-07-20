По мнению Анны Маляр, россияне не поняли украинскую ментальность

Может оказаться что угодно, ситуация неординарная, но если у этого убийства русский след, то россияне совершенно безнадежны.

Они так и не смогли понять украинскую ментальность.

Это, собственно, и проваливает немало враждебных планов и спецопераций.

Они никогда не могут просчитать реакцию нашего общества, потому что с российской "прошивкой" это невозможно представить.

Источник: пост Анны Маляр в Telegram.