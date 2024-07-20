Если в убийстве Фарион найдется русский след, то россияне совершенно безнадежны - Анна Маляр
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По мнению Анны Маляр, россияне не поняли украинскую ментальность
Может оказаться что угодно, ситуация неординарная, но если у этого убийства русский след, то россияне совершенно безнадежны.
Они так и не смогли понять украинскую ментальность.
Это, собственно, и проваливает немало враждебных планов и спецопераций.
Они никогда не могут просчитать реакцию нашего общества, потому что с российской "прошивкой" это невозможно представить.
Источник: пост Анны Маляр в Telegram.
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