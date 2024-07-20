Укр

Если в убийстве Фарион найдется русский след, то россияне совершенно безнадежны - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр Анна Маляр
Дата публикации
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Автор
Ирина Фарион Новость обновлена 20 июля 2024, 15:28
Ирина Фарион

По мнению Анны Маляр, россияне не поняли украинскую ментальность

Может оказаться что угодно, ситуация неординарная, но если у этого убийства русский след, то россияне совершенно безнадежны.

Они так и не смогли понять украинскую ментальность.

Это, собственно, и проваливает немало враждебных планов и спецопераций.

Они никогда не могут просчитать реакцию нашего общества, потому что с российской "прошивкой" это невозможно представить.

Источник: пост Анны Маляр в Telegram.

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Теги:
#Убийство #Ирина Фарион #Анна Маляр