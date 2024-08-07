Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр висловив свою позицію щодо прориву кордону РФ у Курскій області

Очевидно, що розпочався новий виток національно-визвольної війни, де Курська область підпадає саме під категорію "визволення", а не інтервенції.

Говорячи про дефініцію категорії "миру", слід зазначити що вона абсолютно варіативна, в залежності від контексту і часової перспективи. Але у довгостроковій перспективі, а це та, в якій в мирі житимуть хоча б три наших покоління, він досягається лише ціною перемоги.

Категорія "перемоги" набагато простіша у визначенні. Перемогти для нас — позбавити агресора ідеологічних перспектив на зазіхання, адже саме на ідеологічній директиві про "русский мир" будується вся складова наступу росії на Україну. А це можливо виключно за формулою визволення усіх земель, що входили в склад Русі-України.

Простими словами: є два претенденти на історичну спадщину — росія з Курською, Новгородською, Брянською, Орловською, Тульською, Бєлгородською і Ростовською областями та Україна, території якої і є хребтом Русі. Ще звісно є Білорусь, але тут, як то кажуть, переможець отримає все))

Відмова від історичної спадщини в цьому випадку означає не просто втрату земель, а надання противнику можливості формувати суспільну думку і загальні настанови, саме спираючись в даному випадку вже на їх маніпулятивну стратегію щодо так званого "русского мира".

Ще більш простими словами — колись абсолютно не руська Орда методом війн і створення міжусобиць завоювала частину Русі, щоб надалі маніпулювати цим і мати постійні претензії на неї в повному складі. Саме тому будь-яка відмова від історичної спадщини — це не сміття, яке можна просто викинути і забути, а мʼяч, який в руках ворога набуває зовсім інших сенсів.

Капітулянти і миролюбцілюбойценой скажуть, що у нас немає шансів і треба хоча б зберегти що є, але збереження у такому контексті означає лише те що рано чи пізно у нас заберуть все.

На жаль, присутність росії обіч наших околиць означає лише те, що ми завжди маємо бути готові до війни, допоки останній клаптик Русі не опиниться в лоні матері-України.

Що ж до подій на Курщині, — хлопці зараз роблять неймовірні речі, які можуть стати початком кінця російської імперії, але тільки якщо ми всі обʼєднаємось у цьому прагненні.