Політтехнолог каже, що дебати треба дивитись усім, хто цікавиться техніками інформаційних маніпуляцій

Спершу зазначу, на цих дебатах немає і не могло бути переможців чи переможених. У кожного з кандидатів була своя стратегія, обернута на поле суперника.

Для Гарріс важливо було зруйнувати міфи про "нерозумну" віце-президентку, яка провалила міграційну політику, для Трампа — показати себе максимально адекватним і виваженим, але не за рахунок жертви свого ексцентричного образу для власного електорального ядра.

Дійсно, Гарріс із своєю задачею справилась більш ефектніше. Думаю, за рахунок новизни і жіночого образу. Вона використала дебати для того, щоб представити свою економічну програму (це було першим питанням ведучих ABC), використовуючи електоральні образи (дитяче ліжечко, житло для молодих родин тощо).

Потім вона перейшла в атаку: Трамп залишив після свого президентства найбільший рівень безробіття, розвалену систему охорони здоров'я та загрозу демократії (декілька разів згадувала про "проєкт 2025").

Трамп відбивався прогнозованими фразами, врешті скотився до звинувачення Гарріс у марксизмі. І використав "заборонений прийом", ображаючи батька Гарріс — університетського професора. Було помітно, як Камала у перші хвилини намагалась не реагувати на випад, але згодом стало помітно, що цей удар дався їй важко, адже прибрала свою каліфорнійську посмішку.

Потім обговорили митні тарифи. Тут було помітно, які ведучий підіграв демократам, ставлячи питання Трампу, який є фанатом економічного протекціонізму, про те, що його митні тарифи будуть фактично перекладені на плечі американських споживачів, які будуть купувати іноземні товари за підвищеними цінами.

У темі абортів Трамп "завівся", намагаючись вдаватись до пояснення: "ми зробили так, щоб штати самі ухвалювали рішення". Але Гарріс давила на ціннісну основу, співчуття у жінок, тому раціональна відповідь Трампа дуже контрастувала із емоційною у Гарріс.

Ці дебати — вершина маніпуляційних трюків та ужимів, дієвих риторичних прийомів та словесних хуків. Їх обов'язково треба переглядати тим, хто цікавиться техніками інформаційних маніпуляцій.

Один з таких мені запам'ятався найбільше. Під час своєї відповіді на питання ведучого щодо міграційної політики нинішньої адміністрації (вона зсунула відповідь і зосередилась на боротьбі з транснаціональною злочинністю, яку несе за собою міграція), Гарріс ненароком згадала те, що виборці Трампа покидають його мітинги і можна помітити, що зала напівпорожня.

Гарріс спеціально зачепила нарцисичного Трампа "за живе", і замість того, щоб представити найбільш яскраві тези республіканців щодо міграції (а міграційний підхід у респів більш привабливий), Трамп почав свої хвилини витрачати на розповідь про свої мітинги, переконуючи виборців у брехні Гарріс. Це наочний приклад того, як можна використовувати особливості характеру суперника на свою користь.

Підсумок дебатів, на мою думку, наступний: Трамп виглядав умовно кажучи "зваженим" на вагах, абсолютно зрозумілим і прогнозованим, розкритою книгою. Гарріс змогла показати себе новою, трохи голлівудською актрисою, ученицею-відмінницею, що вчиться і постійно зростає.

І щоб завдати вирішального удару, демократи підготували після дебатів подарунок. Селебріті Тейлор Свіфт публічно підтримала в мережі Instagram кандидатуру Гарріс на пост президента США після дебатів. За даними опитуваннями, для 18% важливо, кого підтримує Свіфт, яка надзвичайно популярна в американській культурі.

Джерело — Facebook Олега Постернака.