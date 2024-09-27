Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг України обурений ситуацією з боргом у Києві

Абсолютно згоден з Олексієм Кучеренко.

Як на мене — це абсолютно аномальна ситуація.

В ній вся суть глибинного управлінського колапсу в країні.

Причому великі питання виникають до усіх сторін — до Нафтогазу, до КМДА та в першу чергу до Уряду, як акціонера Нафтогазу.

Як можна допустити створення такого боргу?!

Наскільки справедливо це по відношенню до інших міст?!

Чи є хоч якась пропорція в боргах ТКЕ перед Нафтогазом відносно кількості населення в містах — чи міста діляться на "сильні" ( які борги не віддають) та "слабкі"?!

Чому така сама реструктуризація не проводиться по відношенню до Киян, які платять за послугу на рівні десь 90%?!

Куди ж тоді йдуть гроші споживачів?!

Чому уряд не виконує свою ж норму закону про "різницю в тарифах"?!

Навіщо тоді уряд ініціював "мораторій"?!

Як можна було свідомо втратити контроль над тарифами в теплопостачанні, щоби потім через бюджет списувати на їх покриття величезні суми?!

І моє головне питання:

Якщо Нафтогаз згоден реструктуризувати борги на 15 років це означає що ці гроші йому не дуже потрібні і він може чудово обійтися без них.

Тобто — борги виникають в першу чергу завдяки тому, що Нафтогаз виставляє завищену та непідйомну ціну на газ щоби потім малювати собі дуті прибутки?!

Причому затверджує цю ціну саме Уряд України, який по суті є головним винуватцем цього величезного боргового зашморгу на сотню мільярдів гривень по всій Україні!

Тоді Уряд України — найгірший акціонер державного активу разом із своїми недолугими членами та членкінями "наглядових рад"!

Що роблять в наглядовій раді від держави Ростислав Шурма та Наталія Бойко?!

Ця схема була започаткована аферистом Коболєвим спільно з урядом Гройсмана ще в 2017 році, але ж за останні 5 років ситуація тільки кардинально погіршилася.

Кого ви дурите?! Навіщо?! Яка кінцева мета?!

Чому приховуєте аудити "Нафтогазу" та "Київтеплоенерго", так само як і усіх інших енергетичних компаній?!

З тексту статті:

"Весь борг у 20,7 млрд гривень складається з трьох великих частин.

Перша – 6,4 млрд гривень за спожитий природний газ до 2022 року, яку й планують реструктуризувати на 15 років.

Друга частина у понад 7 млрд гривень – різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року.

Третя – понад 7,2 млрд гривень – борг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", який теж потенційно може бути врегульований шляхом укладення мирових угод з розстроченням до 4 років.

За словами співрозмовника ЕП, левова частка цього боргу була сформована починаючи з 2018 року.

"Серед міст на сьогодні найбільшими боржниками є Харків та Київ, і якщо з Харковом все зрозуміло, бо частина людей виїхала, зменшилась сплата за комуналку, то в столиці все навпаки – люди живуть і платять за послуги. Рівень зборів падав лише в перші місяці війни, а потім все вирівнялось.

Виникає питання, звідки взялись такі борги, та якщо київська влада їх не вирішує, то чому вони кладуть асфальт та перекладають бруківку? По суті, це відбувається за гроші "Нафтогазу", — каже представник державної компанії.

Інше важливе питання, яким задається співрозмовник ЕП в уряді, чому частину боргу хочуть реструктуризувати на безпрецедентний термін у 15 років?"

Джерело: Facebook-сторінка Олега Попенко.