Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Украины возмущен ситуацией с долгом в Киеве

Совершенно согласен с Алексеем Кучеренко.

По-моему, это абсолютно аномальная ситуация.

В ней вся сущность глубинного управленческого коллапса в стране.

Причем большие вопросы возникают ко всем сторонам — к Нафтогазу, КГГА и в первую очередь к Правительству, как акционеру Нафтогаза.

Как можно допустить создание такого долга ?!

Насколько справедливо это по отношению к другим городам?

Есть ли хоть какая-то пропорция в долгах ТКЭ перед Нафтогазом относительно населения в городах — города делятся на "сильные" (какие долги не отдают) и "слабые"?!

Почему такая же реструктуризация не проводится по отношению к Киевлянам, которые платят за услугу на уровне 90%?!

Куда же тогда идут деньги потребителей?

Почему правительство не выполняет свою норму закона о "разнице в тарифах"?!

Зачем тогда правительство инициировало "мораторий"?!

Как можно было сознательно потерять контроль над тарифами в теплоснабжении, чтобы потом через бюджет списывать на их покрытие огромные суммы?

И мой главный вопрос:

Если Нафтогаз согласен реструктуризировать долги на 15 лет, это означает, что эти деньги ему не очень нужны и он может прекрасно обойтись без них.

То есть долги возникают в первую очередь благодаря тому, что Нафтогаз выставляет завышенную и неподъемную цену на газ, чтобы потом рисовать себе дутые прибыли?!

Причем утверждает эту цену именно Правительство Украины, которое по сути является главным виновником этой огромной долговой петли на сотню миллиардов гривен по всей Украине!

Тогда Правительство Украины — самый плохой акционер государственного актива вместе со своими непутевыми членами и членами "наблюдательных советов"!

Что делают в наблюдательном совете от государства Ростислав Шурма и Наталья Бойко?

Эта схема была начата аферистом Коболевым совместно с правительством Гройсмана еще в 2017 году, но за последние 5 лет ситуация только кардинально ухудшилась.

Кого вы обманываете?! Зачем? Какая конечная цель?

Почему скрываете аудиты "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго", равно как и всех других энергетических компаний?!

Из текста статьи:

"Весь долг в 20,7 млрд гривен состоит из трех больших частей.

Первая – 6,4 млрд. гривен за потребленный природный газ до 2022 года, которую и планируют реструктуризировать на 15 лет.

Вторая часть более чем в 7 млрд гривен – разница в тарифах по состоянию на 1 июля 2024 года.

Третья – более 7,2 млрд гривен – долг перед ГК "Нефтегаз Трейдинг", который тоже потенциально может быть урегулирован путем заключения мировых соглашений с рассрочкой до 4 лет.

По словам собеседника ЭП, львиная доля этого долга была сформирована начиная с 2018 года.

"Среди городов на сегодняшний день крупнейшими должниками являются Харьков и Киев, и если с Харьковом все понятно, потому что часть людей уехала, уменьшилась оплата за коммуналку, то в столице все наоборот — люди живут и платят за услуги. Уровень сборов падал только в первые месяцы войны, а потом все выровнялось.

Возникает вопрос, откуда взялись такие долги, и если киевские власти их не решают, то почему они кладут асфальт и перекладывают брусчатку? По сути это происходит за деньги "Нафтогаза", — говорит представитель государственной компании.

Другой важный вопрос, которым задается собеседник ЭП в правительстве, почему часть долга хотят реструктуризировать на беспрецедентный срок в 15 лет?

Источник: Facebook-страница Олега Попенко.