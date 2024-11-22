Іспанія готується до війни? У країні ініціюють особливий план для населення

Іспанія починає наслідувати приклад інших європейських країн

Влада Іспанії готує перши план цивільної оборони на випадок початку війни. Ця стратегія вперше вносить "загрозу війни" до надзвичайних ситуацій в країні.

Про це повідомляє 20minutos, спираючись на джерела у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії. Зазначається, що цей план оборони є частиною 2-ї Національної стратегії цивільної оборони Іспанії.

Це п'ятирічна ініціатива, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії 15 жовтня. За словами джерела, ця стратегія вносить "загрози війни" до переліку надзвичайних ситуацій у галузі цивільного захисту. Вона передбачає розробку "конкретних планів, над якими наразі ведеться робота".

Тобто Іспанія починає наслідувати приклад інших європейських країн, таких як Фінляндія, Норвегія та Швеція. Вони вже поширюють серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій, якщо почнеться війни.

Зауважимо, що план цивільної оборони — посібник для населення щодо дій у разі виникнення небезпеки внаслідок військового конфлікту. У цьому документі знаходиться багато рекомендацій, що взяті з подібних посібників, які були розроблені іспанською владою для боротьби з більш поширеними катастрофами, зокрема, пожежами, виверженнями чи повенями.

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