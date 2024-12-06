Реальна цифра може бути більшою: нардеп розповіла, скільки чоловіків залишило Україну

Нардеп озвучила кількість чоловіків, які різними шляхами виїхали з України

Кількість громадян України чоловічої статі, які залишили країну нелегально після 24 лютого 2022 року, становить мінімум 1,2 млн осіб, але реальна цифра може бути більшою.

Про це повідомила народний депутат України Ганна Скороход. За її словами, долею цих людей займатиметься нещодавно створене Міністерство національної єдності на чолі з Олексієм Чернишовим.

Водночас, ці люди навряд чи повернуться в Україну навіть після закінчення війни з Росією.

"Ви ж не знаєте, скільки знаходиться чітко в Польщі і як вони розподілені по регіонах. А це політично відіграє роль. Я думаю, що потім вестимуться переговори, як же це провести там. Консульські установи не витягнуть. Можливо буде онлайн додано. Але авторизація, ти маєш стояти на обліку", — заявила Скороход.

Депутат наголосила: метою Міністерства національної єдності буде врахування голосів закордонних українців на ймовірних виборах. Теоретично вони мають пройти в Україні після завершення бойових дій з Росією, але з огляду на поточну ситуацію невідомо, коли саме це станеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці повертаються до тимчасово окупованого Маріуполя.